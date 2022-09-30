挑戰史嘉娜！《阿凡達》女星素兒莎丹娜勢做票房一姐

荷里活性感女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）憑住漫威超級英雄角色「黑寡婦」而走紅，由於影片大收亦因此而一直穩坐「全球最高累積票房女星」位置。不過她極有機會「退位讓賢」，皆因票房仙「丹」美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldana）主演的話題新作《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）將於年底上映。

史嘉娜從影以來參演的電影超過40部，她參與過多部賣座電影其中包括《復仇者聯盟》（Avengers）系列，目前為止，她主演的電影全球累積票房高達152億美元（約1,191萬港元），成為全球最高票房女星！

而僅次於史嘉娜排第2位就其《復仇者》拍檔「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana），她的電影全球累積票房高達122億美元（約956億港元）。她參演的電影包括《阿凡達》、《銀河守護隊》、《復仇者》以及《星空奇遇記》均票房大收。其中單是《阿》，全球累積票房已高達28.47億美元（約223億港元）。而《阿》以及《阿》續集《水之道》均會於今個月以及12月推出。因而被外界一致睇好素兒會因此而超越史嘉娜而成為「全球票房一姐」！