【特約報道】「爆肺」時有所聞，別以為爆肺是肺部裂開，其實正式學名為「氣胸」，是指肺部破了一個洞，空氣從破洞漏往兩層胸膜中間，氣體積聚在胸膜腔會導致肺葉受壓迫而致使肺部塌陷，是胸腔疾病的一種。醫學界估計，全港每十萬人中就有4至9人患上氣胸，男女患者比例為5：1。

造成爆肺的原因有很多，有的是創傷性的，例如打波埋身肉搏撞正腰側、意外撞斷肋骨插穿胸膜等，造成肺臟破裂，空氣漏出至胸膜腔。另外一種是自發性，指的是肺泡無緣無故破裂。體形高瘦、吸煙人士，或本身患有慢性肺病，例如肺氣腫、哮喘、肺纖維化及肺癆等患者，肺功能較弱，胸膜較易穿破，導致爆肺。爆肺時，會有劇烈咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、胸口刺痛、轉移性肩部疼痛等症狀。

西醫指很多時爆肺病因不明；中醫則認為與肺氣虛弱有關。肺是氣體交換的地方，主一身之氣。「氣」，即「人體動力」。肺吸入自然界的「清氣」，並往下輸送，與其他氣結合而成「宗氣」。呼氣時，肺則排出體內的濁氣。若肺功能不佳，氣血運行紊亂就生病。氣虛的人會連說話都不夠力、容易疲倦及頭暈目眩，就像一個「壞了的電池」般，令身體長期處於透支狀態。肺氣虛表現為少氣兼自汗、面色㿠白、語聲低微。

中醫指「形寒飲冷則傷肺」，炎炎夏日很多人愛吃喝冰品、狂吹冷氣，夏季的寒邪慢慢積聚；踏入秋天，人體陽氣轉為向內收斂，出現陽氣減弱、陰氣增強的趨勢。陰氣上升加上體內累積的寒邪，容易形成肺寒肺虛。秋天萬物蕭條，自然界陽氣漸收，陰氣漸長，容易令人情緒波動，整天心情也在低谷徘徊。中醫指「悲傷肺」、「悲則氣消」，秋天的悲傷情緒易傷肺，導致氣短、咳嗽、全身乏力、容易感冒等肺氣虛的症狀。再加上夏秋轉季，空氣污染嚴重，都市人經常吸入廢氣，令氣管和肺部易受感染，更易爆肺。

其實爆肺是可以預防，除了少飲凍飲、戒煙、避免劇烈運動、多喝補肺湯水如黃芪、五指毛桃湯，亦可以多按摩肺經。人體有十二條重要經絡，其中一條是「手太陰肺經」。肺經上有十一個穴位，敲肺經可清肺強肺、調理中氣不足、強化肺呼吸系統、紓緩喉嚨不適，預防和治療氣管炎、支氣管炎、哮喘、咳嗽等問題；更有助清心火，調理情緒、改善失眠。五臟相通、相輔相成，只要疏通肺經，氣血一通，則上可疏解肝經之鬱結，中可運化脘腹之濕濁，下可補腎中之虧虛。中醫五行認為，秋天對應肺臟，這段時節最適合養肺。

爆肺次數愈爆得多，復發機會愈高，歌手謝安琪就曾五度爆肺入院！不想成為「爆肺一族」，要把握秋日養肺黃金期。

疏肺保健療程：此人手按摩療程主要針對「手太陰肺經」，透過刺激手部穴位從而疏通經脈氣血，清宣肺氣，預防與肺相關的疾病。恒常進行此療法作為保健，配合健康生活習慣，有效預防和紓緩上呼吸道不適、咳嗽等等問題。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。