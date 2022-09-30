護理學生配合特設電子平台　促進長者健康福祉

計劃加入應用行動健康概念，研發專為長者設計有關健康福祉的網上平台，由護理學院學生鼓勵及輔導長者學習上網瀏覽各類實用資訊、訓練、遊戲及影片，藉此培養長者電子健康素養。

【特約報道】近年因應新冠疫情，長者需要經常留在家中，但長時間生活在細小的空間，令不少長者情緒受到困擾，影響身心健康。信和集團和黃廷方慈善基金聯同香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）、社福機構及非牟利機構合作，宣布展開為期兩年的「耆青連心樂融融計劃」連結長者與年輕人，由超過1,000名護理學院學生專門為長者提供心理介入和行為指導服務，並積極引入電子健康素養的概念，助長者在生理、心理及社會適應等三方面應對疫情及關顧自己的健康。計劃預期為10,000名長者提供服務，首階段試行服務將於今年11月率先展開。

港大護理學院為萬名長者提供貼身服務

是次計劃由信和集團和黃廷方慈善基金合共捐出港幣1,000萬元，港大醫學院護理學院與11家社福機構及非牟利機構共同策劃服務範圍，針對65歲或以上長者的需要，結合有關護理學學士及碩士課程內容，設計適合長者應用的電子資訊平台及手機應用程式。護理學院學生將會定期以上門探訪、電話問安及關懷訪視形式，與長者建立關係及推動有關身體健康的溝通及對話，同時提供抗疫貼士、身體健康評估、心理及健康生活教育等服務，以便及早識別並提供適時支援，未來更會舉辦各類社區活動，鼓勵長者培養良好嗜好，擴大社交圈子，務求為其生活帶來行為和心理上的改變，有系統地促進長者的身心健康。

長者專用健康福祉網上平台

隨着愈來愈多長者使用手機通訊軟件，是次計劃特別加入應用行動健康的概念（Mobile Health；mHealth），研發專為長者設計有關健康福祉的網上平台，由護理學院學生鼓勵及輔導長者學習上網瀏覽各類實用資訊、訓練、遊戲及影片，提高他們興趣，藉此培養長者電子健康素養（eHealth Literacy）的能力，強調預防保健和自我健康管理，希望長遠適應公共電子健康服務的發展。至於上網有困難的長者，計劃亦會因應個別需要調整支援服務。

除了為有需要長者提供服務，港大醫學院護理學院亦會利用為期兩年的臨床數據及應用，研究如何透過適當的干預，改善本港長者身心健康的成效。此外，護理學院學生亦透過參與由社福機構及非牟利機構舉辦的工作坊及親身體驗，加強與長者溝通的技巧，有機會實踐專業學以致用。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光先生表示︰「信和集團和黃廷方慈善基金很高興能夠與港大醫學院護理學院及11間社區夥伴合作推展這個極具意義的計劃。我們相信香港年輕人充滿愛心，懂得關懷別人，而隨着香港當前人口老化的趨勢，有需要長者的情況更值得關注。我們希望透過連繫年輕義工及有需要的長者，能夠產生正面的協同效應，既能讓長者得到照顧，同時把他們的人生智慧傳遞給年輕人。」

是次計劃的社福機構夥伴包括香港仔坊會社會服務、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、九龍樂善堂、循道衛理中心、鄰舍輔導會、香港耆康老人福利會、香港聖公會福利協會有限公司、基督教聯合那打素社康服務，以及香港基督教女青年會。