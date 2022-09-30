星級演繹　浪漫優雅法式穿搭

法式的魅力總讓人着迷，法國的時尚達人們有自家一套穿衣風格，不會隨着時間、潮流變化或穿搭指南而改變。今次法式達人Jeanne Damas的個人品牌Rouje登陸rue Madame，對法式時裝迷是一大驚喜，多款單品設計靈感源自Jeanne Damas的親朋好友，甚至巴黎街上的女性，讓人十分期待。而同樣優雅的時裝品牌Iris & Ink亦推出一系列單品，同樣適合打造法式穿搭。

法式時尚與浪漫

由法式名人Jeanne Damas創立的Rouje登陸香港，帶來了厚實的開襟羊毛衫、浪漫襯衫和復古牛仔褲，當然還有最具法式風格的標誌性碎花連身裙。整個系列如同飽覽巴黎女性的理想衣櫥，而且這些單品的經典程度永不過時。系列邀請了許恩怡（Natalie Hsu）、劉沛蘅（Hillary Lau）、林熙彤（Hazel Lam）和譚旻萱（Mandy Tam）4位時尚名人演繹4套浪漫法式穿搭。想要穿得非常時尚，看起來卻毫不費力就可參考下她們的穿搭。

經典法式穿搭

優雅的服裝品牌Iris & Ink今季推出一系列經典日常服飾，包括採用合身修身剪裁、時尚百搭的西裝外套、以再生羊絨製成的圓領針織衫及外套，以及適合在各個場合穿着的優雅飄逸連身裙等。系列配色以含蓄且溫暖的秋季色彩為靈感，包括芥末黃、卡其綠和深邃濃郁的朱古力色，配搭優雅的黑色、深藍、彩藍和米白色調，最能體現法國女性的自信與浪漫，好適合用來塑造經典的法式穿搭。