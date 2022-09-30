新抱妮歌娜受訪自爆家醜　碧咸罕有發火鬧仔冇分寸

英國前球星碧咸（David Beckham）與Victoria所生的大仔布魯克林（Brooklyn），今年4月與美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）成婚，妮歌娜最近接受雜誌訪問，大爆婆媳糾紛內幕，指她本來期待穿Victoria設計的婚紗，但安排婚禮期間被冷落多天，最後只能擱置。據稱碧咸對妮歌娜自爆家醜非常不滿，上周罕有發火捉布魯克林訓話！

知情者透露：「我諗碧咸以前從來冇對布魯克林發過火，或者嚴厲咁同佢講嘢，但依家終於發生咗。碧咸捉佢嚟訓話，同佢講：『我哋屋企係唔會咁做人……而你都知道我哋屋企唔會咁做人。之後會點，由你決定，但我哋已經受夠。』碧咸真係好嬲個訪問，因為好似將家醜外揚咁，連布魯克林細佬羅密歐同告斯都好難堪。件事可能都幾令人意外，因為碧咸一向都只係會讚布魯克林。」

據稱碧咸家族亦將他們情況，與英國王室威廉王子與哈利王子不和類比，有人怪問題都源自「美國新抱」妮歌娜與梅根（Meghan）。知情者指，碧咸家族都怪布魯克林忘記了自己是姓碧咸。布魯克林與妮歌娜將出席《巴黎時裝周》中Victoria的品牌騷，屆時婆媳會否停戰？