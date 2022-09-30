【#娛樂Hashtag】劇透個唱！草蜢邀古天樂唱女朋友？

究竟草蜢開過幾多場演唱會？原來從1985年開始至今，三人共開過千場演唱會，而即將舉行的紅館演唱會，他們劇透必定會唱兩首歌，甚至想邀請古天樂上來合唱？立即去片今集《#娛樂Hashtag》。

被問到在以往的演唱會中最深刻的片段，蔡一傑立即想到有次在台灣開騷，開場後唱了兩三首歌進行讀白，台下約有1萬多觀眾開始哭泣，打動到草蜢都一起哭，結果暫停了所有音樂，全場哭了5至10分鐘，場面非常感動。至於蔡一智憶述有次到上海演出，突然有個黑影衝上台，並手持一大坨東西，原來是羅文拿着花束，給草蜢一個驚喜，三人都沒想到一位尊敬的前輩會飛到上海支持他們。

草蜢是次演唱會會在音樂元素上，再加入全新元素，而不會破壞它的原汁原味，蔡一智更大爆：「有一隻歌諗咗好耐，點樣將佢再rearrange（重新編曲），最後都係輸畀原裝，就係《怎樣天生不是女人》。」更劇透會是次演唱會中演唱，而蔡一傑補充：「有一首歌嘅情懷感覺唔可以缺少，就係《世界會變得很美》，呢個係peaceful（平和）嘅景象，一定要原汁原味咁唱。」

最近草蜢上節目時都會跟一些新人合作，問最想跟哪些新人合作，蔡一智搞笑地說：「最新鮮嗰個係古天樂，因為自從佢做咗啲高科技電影之後，成個人好似脫胎換骨，就算唱唔到《男朋友》，都唱「女朋友」。」蘇志威則最想跟林家謙合作，欣賞他夠多材多藝，更坦言林家謙能夠為草蜢就更好。