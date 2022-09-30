十月啤酒節　盡情暢飲爽歪歪

啤酒迷對啤酒節一定不會陌生，要數世界盛大的啤酒節，非德國的慕尼黑啤酒節莫屬，每年於九月底至十月初舉行，故又稱作十月節，今年已踏入第186屆，現時有0+3，大家當然可以飛到當地飲餐飽，之不過未有準備的話，香港也有不少餐廳酒吧舉行活動慶祝啤酒節，巴絲打同樣可以大吃大喝玩餐飽！

勁多優惠選擇

位於新蒲崗的Das Bier德國餐廳，為慶祝德國啤酒節、即10月1日至30日推出3大超抵飲優惠，包括購買德國啤酒節Beer Passport（限量300 套），可以超筍暢飲價HK$380享用10杯大杯裝生啤，大家可以一次過同三五知己飲餐飽。此外，於指定時段入座，點選啤酒節限定勞根蝴蝶麵包，即可以優惠價HK$38起兩小時任飲藍妹生啤；另外，逢星期一至四藍妹會員可享限定優惠HK$10品嘗藍妹生啤大杯裝，仲要任叫任追加。想邊飲邊食？餐廳主打多款德式美食，好似德國鹹豬手、特色香腸拼盤等，仲有全新推出的「素拿破崙意粉」，盡情吃喝玩樂至夠爽！

多間餐廳聯乘

位於銅鑼灣的Fashion Walk及Food Street匯聚了多間人氣過江龍餐廳、酒吧及精品咖啡店等，於即日至12月15日期間（逢星期一至四），多間食肆聯乘推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇，hello會員更享多項優惠，包括雞尾酒「第二杯半價優惠」、招牌飲品「半價優惠」、啤酒「買一送一優惠」及以優惠價購買「德國啤酒節啤酒通行證」等，會員於任何餐飲食肆商戶消費滿指定金額更可獲雙倍積分，好似星期一至四可以優惠價選購帝樂德國餐廳的德國啤酒節啤酒通行證；星期一至四於Studio City by Cali-Mex享用啤酒、葡萄酒、Classic Margarita買一送一優惠或惠顧任何食品可免費獲贈Churros一份；星期一至四於Coast Seafood & Grill歡樂時光可享STELLA ARTOIS Draught Beer（500ml）買一送一優惠等，想同三五知己「Fun」享歡樂時光話咁易！

化身啤酒帳篷

位於中環的多元概念美食熱點BaseHall今年第三年舉行德國啤酒節（Oktoberfest），活動將於10月8日及15日兩個周六舉行，屆時場地會化身為傳統的巴伐利亞啤酒帳篷（Bavarian Beer Tent），大家可以品嘗啤酒、德國美食為靈感的小食及參與傳統啤酒節遊戲。除了Pretzel 麵包、巴伐利亞香腸、各式烈酒及啤酒等啤酒節派對不可少的滋味外，本地品牌少爺啤酒廠更會帶來他們獨家釀製的「Young Master Festbier」。為配合整個活動，場內8間餐廳亦特別為啤酒節獨家設計了一系列德國啤酒節小食。活動方面，周六派對將會在晚上7時以傳統的敲打啤酒桶儀式揭開序幕，各款傳統遊戲和節目也會一併進行，好似Stein-holding比賽，獎品豐富，包括兩位用晚餐、一箱本地手工啤酒等。

安坐家中慢慢歎

想安坐家中來個迷人啤酒節？無問題，外送平台戶戶送就聯同本地酒廠少爺啤及一系列戶戶小廚餐廳伙伴，於即日至10月3日推出獨家限定啤酒套裝及限定餐單，將德國慕尼黑啤酒節直接送到巴絲打屋企！獨家限定的啤酒套裝（4枝裝）包括1842 Island Imperial IPA及Classic Pale Ale兩款人氣啤酒供選擇，前者充滿烈酒風味，帶啤酒花辛辣強烈味道，亦滲有淡淡花香和清爽味道，而後者則結合果香、花香和辛香，搭配多種啤酒花，令人齒頰留香；選購滿指定金額更獲贈特別版啤酒開瓶器（數量有限，送完即止）。