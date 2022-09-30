同Anson Lo保持聯絡　鄭欣宜仲未知合作騷幾時開

藝人周秀娜（Chrissie）與鄭欣宜今日出席化妝品牌活動，雖然現時外出要佩戴口罩，但兩人認為唇膏對她們工作來說非常重要，Chrissie表示：「尤其我拍戲，我會自備私伙唇膏，以前唔鍾意補妝，試過拍完上一個鏡頭，個唇色仍然好靚，但食完飯再拍，發現冇晒唇色，變到面青口唇白。」欣宜稱會用不同顏色的唇膏去演繹不同歌曲，有助快速進入狀態。問到拍接吻戲時，唇膏是否很重要？欣宜自認經驗少，即時拋波給Chrissie回答，Chrissie說：「好緊要，有時自己會食番晒啲唇膏，拍親熱戲好多時唔會理咁多，加上唔係一take過，要拍好多唔同角度，有時搞到對手滿臉唇膏印，所以要用啲質地好同唔容易甩色嘅唇膏。（試過搞到邊位男演員一臉唇印？）唔好意思講邊個。（咁邊個好咀？）同唇膏一樣，每個人都有唔同味道同質感，個個都好嘴，喺當下嗰刻係最好，我都希望佢哋嘴我時好享受，我指劇情中。」另外，提到拍檔張繼聰提名金馬像最佳男主角，她透露有第一時間恭喜對方及戥對方開心。

而欣宜與Anson Lo原定9月合作舉行演唱會，但因紅館意外而延期，講到MIRROR已準備逐步復工，她坦言有以短訊聯絡Anson Lo：「我冇問佢幾時復工，個演唱會亦未定實日期，我哋未開始排練，但有傾吓大家嘅表演環節，有啲地方會作調整，希望今年內可以開到啦！」