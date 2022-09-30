半夜冧摸老公光頭　大S要求具俊曄親自紋婚戒

台灣女星徐熙媛（大S）最近同新婚韓國老公具俊曄愛得愈嚟愈高調，為咗對方事業，佢本人都漸漸多咗幕前工作，具俊曄最新一個廣告入面，更公開向老婆發表愛的宣言，睇到網友都羨慕二人嘅愛情。唔知係咪想回應老公嘅愛，加上前夫汪小菲女友張穎穎被前奶奶張蘭落閘唔畀過門，「過得比你好」嘅大S喺最近一個訪問入面，就大講一直封口嘅婚禮細節，講到明唔要鑽戒，錫住具俊曄荷包之餘，仲叫老公親手為佢紋上婚戒：「我已經受夠結婚的一切，我們兩個年紀都這麼大，更不需要那些。我跟歐巴都是非常喜歡刺青的人，他下跪求婚的時候，我就叫他不要買鑽戒，要他親自幫我在手上刺上結婚戒指，然後他就買了刺青機器，每天用自己的肉來練習。所以我們手上的戒指都是他刺的。」

佢仲提到自己的確有擔心過外界唔接受佢同具俊曄閃婚，好在依家得到大家嘅祝福，幸福到好似發夢一樣：「我一開始也很害怕大家不接受，也怕大家覺得我瘋了。但人生沒有你們想像中的長，那些過程我都是很深地在感受。我嫁給歐巴之後身邊沒有反對的聲音，感受到從沒想像過的幸福。有時候半夜睡覺的時候，會以為自己在做夢，但我只要摸到他的光頭，就知道這些都是真的。」