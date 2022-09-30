4×4越野概念　衝破界限

雖然好多概念車，都未必會量產，但係每一個應用在車上的設計概念某程度上都呈現了設計師對未來移動出行體驗的一些新睇法。像早前以純電車廠身份回歸的DeLorean Motor Company（簡稱DMC)，不僅推出跟40多年前一代經典DMC-12一樣，配備大鷗翼門的全新Alpha5純電雙門跑車，還設計了一款以應對氣候變化大自然環境轉變的全新純電4×4越野概念Omega 2040。

月球車賽車混合體

擁有高離地距及粗大厚實車輪的Omega 2040，設計靈感來自專門征服沙漠地形的Baja 越野賽車，採用雙座位設定，配備四輪獨立懸掛系統兼具部分懸掛部件外露。不同的是，它帶有轎跑車式空氣動力學車頂線條設計、全景玻璃車頂的斜背上設有跟 Vision AVTR相似的六邊形太陽能電池板、廠方標誌性經典鷗翼門，而且車身兩側不設車窗、角尺般突出的LED頭尾燈設計獨特銳利，加埋輪圈輪胎一體式設計，就像是月球車及賽車的混合體，粗獷造型前衞大膽，未來感十足。不只描繪了DMC的新願景，某程度上亦呈現出下一代 DeLorean 設計。

越野蜘蛛 自帶無人機

出自設計師Wayne Jung之手的Jeep Spider，不僅擁有高車身離地距配大型輪圈，其底盤懸掛設計靈感更是來自蜘蛛的關節，透過4組連接車輪的萬向節設計，令車輪可單獨旋轉，使車輛可以通過更極端的障礙物，帶來像蜘蛛般的姿態。加上車載帶雲台穩定器系統，令坐在車廂內的駕駛者和乘客，在任何道路保持與路面成90度角，帶來上佳平衡和乘坐舒適性。隨車配備無人機，可隨時飛起為你提供即時道路和小徑的資訊，並可在越野期間自動發送 GPS 資訊以允許自動駕駛模式。當無人機不使用時，它會停在車頂，並透過無線充電。

冰川探索 一車多用

具備自動駕駛能力的 Land Rover Melrakki是一款以生物複合材料製造，兼使用可再生能源的越野概念車。設計意念源自設計師Lukas Medeisis 對未來冰川探索的一些綠色出行構想。採用底盤加座艙二合一設計，需要時座艙還可作冰川湖探索艇；活動式座椅可變出趟睡空間，野外露宿毋須紮營。此外，車頭還特別配備一個附設小鏡頭可拆式環狀裝置，方便隨身攜帶。它不止可用作照明光環，還可提供導航及與車輛互聯通訊。一車可滿足旅行者的多項出行需要，功能性十足。