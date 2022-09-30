李佳芯自爆近三年冇識新朋友　搵金牌媒人幫手脫單

李佳芯（Ali)、蘇韻姿、黃智賢、袁文傑、陸浩明等在將軍澳電視城出席《好聲好戲》第二屆畢業作品《蜘蛛俠：不戰無歸》記招。「視后」Ali身兼監製、導演連配音也「踩過界」可謂周身刀，她笑說：「但係冇樣精呢，希望可以做到張張利，其實擴闊自己嘅眼光，對做演員都有幫助，自己嘅本業係演員，演戲都有進步空間，希望能夠做到專門。」她又指暫時未有開拍新劇的通知，自言一向不會揀劇本，但希望角色會有挑戰。

Ali在黎諾懿監製及主持的無綫節目《仨心友行3》 中大談感情，鮮有公開與舊愛陳炳銓分開因一直存在問題，疫情相處時間變長令問題浮面，導致分手收場，她說：「所有嘅關係都係咁，好正常呀。」講到Ali稱不會嗲人，她指要好好學習，也相信會每個人也要氹。問到可有新的撒嬌對象？她說：「冇呀，好難呀，要等天安排。自己都冇話要咩條件，都係感覺行先。」

她又自嘲自閉加上疫情，近兩三年也沒有認識過新朋友。提議她考慮使用交友軟件？ 她笑說：「係咪要公開自己個身份，咁咪變咗好似社交網咁，唔會喇，我都係搵阿Bob排隊。」講到她身兼監導演的微電影，她指在網上播出有起過10多萬點擊，加上粉絲應援支持，已經感到相當圓滿。

蘇韻姿指在比賽中雖然未能勝出，但覺得獲益良多，參加比賽時相當緊張，壓力很大，認為對手贏在心理質素好，自己也在過程中學習到要調節心態，她說：「入到決賽已經超出預期，最大挑戰係配粵語長片，今次配西片起碼聽得明，但難在配英文片就難對嘴。」她又指參加比賽後多了工作，沙沙的聲音能派上用場配音。