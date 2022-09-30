譚仔三哥全球分店破百！「雁芳姐」赴新加坡取經將星洲風味引入香港

【營業資訊】自 2020 年起，譚仔三哥米線(譚仔三哥)不斷擴張業務並衝出香港，先後陸續進駐新加坡、日本，與各地三粉見面。終於在上個月，譚仔三哥於新加坡迎來全球第 100間分店！能獲如此成績，全賴各地三粉的支持，同時亦必須歸功於離鄉別井廣傳香港滋味的幕後功臣。藉着分店破百這機會，譚仔三哥誠意送上三哥姐姐「雁芳姐」遠赴新加坡的奮鬥故事，以及新加坡三粉「Benz 雄」許紹雄對移居生活百味的點滴分享;同時，雁芳姐更親身於新加坡小印度香料市場搜購香料，將靈感及發現與譚仔三哥產品研發團隊分享，並於 9月尾推出全新別具星洲風味的米線，期待為大家以味覺去旅行！譚仔三哥更於香港積極招

聘「管理培訓生」，邀請和譚仔三哥同樣對飲食有熱誠的人士加入，和品牌一同發展和成長。

以「雙煲齊發」絕技獲青睞 雁芳姐一年於星洲拓 8 分店

譚仔三哥一直重視員工們的發展機會，希望達到互相成長，所以無論是管理培訓生，抑或是前線的姐姐哥哥們，均有機會獲海外工作機會，將自己喜歡的香麻辛辣滋味帶到世界各地。三哥姐姐雁芳因能夠在分半鐘便煮好兩碗美味米線而聞名，並早於 2020 年憑着這一手「雙煲齊發」的功夫，獲授命赴新加坡協助當地分店營運，做好米線品質。雁芳姐回想當時心情仍然興奮難忘：「當時我在譚仔三哥工作了 3 年多，一直默默耕耘，只想着要努力做到最好，從沒想過可以獲得如此發展機會。雖然需要長時間離開香港固然會想念家人，但能夠將正宗的三哥味道衝出香港，這機會實在太難得了。」

雁芳姐這次再訪新加坡，一邊自學新加坡式英語(Singlish)，一邊教當地的三哥姐姐及哥哥講「姐姐話」。在新加坡逗留一年期間，已協助籌備了 8 間分店，憑着專業與幹勁成功將譚仔三哥的經典味道帶到獅城。公餘時她最喜歡到各區大街小巷尋找新滋味：「新加坡有三大歷史保留區，其中我對小印度區情有獨鍾，因為當地五花八門的香料與我們譚仔三哥的七滋八味尤其相近。我是個路癡，很容易迷路，但在該區我已開發出以嗅覺認路的本領，嗅着嗅着便找到路了！」

「Benz 雄」許紹雄與三哥「撞樣」：三哥比我更紅！

譚仔三哥的海外分店除了向外國人介紹香麻辛辣的滋味外，也讓身在異鄉的港人們重溫最熟悉的家鄉美味。一向鍾情吃米線的著名演員「Benz 雄」許紹雄目前常居於新加坡，作為三哥粉絲的他，兩年前得知三哥登陸獅城後，成為當地捧場客：「在分店內，牆上有三哥的漫畫肖像，與三哥有些撞樣，令到一些食客以為我是他，他是我！看來他比我更紅呢！」Benz 雄説這裏生活簡單，閒時逛逛街市買餸與家人在家中晚飯。他同樣對新加坡街市裏香料店的豐富面貌印象相當深刻：獅城作為歷史大港，曾是印尼群島至歐美大陸香料貿易的重要一站，他們的飲食文化與香料更是密不可分。 剛剛的中秋節，女兒就整了鹹蛋黃蝦米肉鬆月餅一起食，配上惹味香料滋味又過癮。我想假如譚仔三哥的香麻辛辣融合星洲的特色香料，定能創造出美食新『椒』式！」提及思鄉情懷，Benz 雄透露除了是三哥捧場客外，大部分時間也享受着平靜的生活：「想不到來到新加坡後仍然有不少來自香港的朋友仔遇見我時還熱情地稱呼『方中 SIR』令我感到莫名的溫暖及親切。」

雁芳姐及團隊籌備一年精心之作 全新星洲風味米線馬上登場！

Benz 雄的願望快要成真了！譚仔三哥一直追求原創及獨創，致力為食客帶來寰宇滋味，繼早前混合了馬來西亞及泰國辣湯的砂砂湯底後，這次繼續呈獻東南亞風味，即將推出星洲風味米線！全賴雁芳姐這一年來於小印度區的探索，這產品相當地道，將香濃「椒」香糅合三哥香麻辛辣精粹，相信必會啟發出不一樣的美食體驗。全新的米線將於九月尾隆重於市面推出，敬請期待！

譚仔三哥「管理培訓生」計劃

譚仔三哥重視與員工的溝通及人力資源發展;務求使每位加入我們的人才能得到愉快及專業的事業體驗。假如您渴望擴闊事業上的視野及同樣喜歡追求卓越，請不要猶豫！立即加入我們。

•為期 9 個月實習計劃，當中包括接受寫字樓跨部門實習

•完成相關認證後有機會到日本及新加坡三哥分店工作

•最快 9 個月可晉升為分店經理

•提供餐廳樓面及廚房營運管理技巧的實戰訓練，裝備餐飲業的專業知識

•福利優厚：勤工獎金、服務獎金、營業獎金、季度獎金、醫療福利、在職培訓、福利膳食、節日禮物等

• 入職要求：

o DSE 畢業或以上學歷，歡迎應屆畢業生

o 積極進取，熱愛學習、擁有良好的溝通技巧;有上進心、責任感及目標感

o 熱愛餐飲業、能夠於急速發展的環境工作

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