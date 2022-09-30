全新零食新味　滋味滿Fun

每個上班族的寫字枱櫃桶內都會放上一兩盒或一兩包零食；朱古力、薯片、餅乾、曲奇等等，為的是止口痕又或頂肚餓，最近多個品牌亦推出新品，讓為食的上班一族帶來新鮮感與好滋味！

奢華親民兼具

鍾意食朱古力餅乾條的，一定食過固力果的出品，品牌今年特別推出奢華版牛奶朱古力味餅乾條及杏仁奶朱古力味餅乾條，以及「煙燻培根味餅乾條」及「煙燻芝士味餅乾條」兩款創意新味。奢華版用上0.9%發酵牛油配上醇厚朱古力，口感零舍鬆化香脆，而杏仁奶口味更選用2.4%杏仁，杏仁香味充沛，並蘊含豐富食物纖維及維他命E，好味又有營。至於全新的「煙燻培根味餅乾條」及「煙燻芝士味餅乾條」，散發獨特煙熏香氣，配以煙肉或芝士的濃郁味道，夠晒驚喜！此外，品牌特別推出限定版福袋，分別是「Glico × AEON 35週年慶福袋」及「Glico × YATA神秘福袋」，內有幾件人條單品，可於指定門店尋味。

百年可可工藝

喜歡朱古力的，對百年法國品牌Valrhona絕不陌生，由糕點大師Albéric Guironnet於1922年所創立，今年正值品牌100周年紀念，舉行多個慶祝活動的同時，更推出新品及美食，好似全新系列Komuntu 80%，富可可獨特的醇香個性，仲帶強烈的苦木味及滲透出烘焙的味道，可當甜品直接食用，亦可用作烘焙，朱古力包裝亦用上典型可可原產國那色彩鮮艷的圖案配上藝術家Deborah Desmada的作品。此外，品牌亦於亞太多個地區包括悉尼、首爾、香港和新加坡舉辦大型烹飪展，匯集廚藝人員以及人才，與來自世界各地的專業人士一起探索朱古力的工藝世界。

加大版薯片

香脆的薯片可以說是不少人的Comfort Food，早幾時推出的蜂蜜牛油味薯片更加是不少巴絲打至愛的口味，品牌最近推出全新加大版蜂蜜牛油味薯片，選用4款新鮮素材製成，有香甜蜜糖、意大利軟芝士、清香的洋芫荽及香氣馥郁的牛油，加上每一片都烘烤得香脆可口，每一口都散發濃濃的甜蜜幸福滋味。

全新杏仁薄脆

很多巴絲打喜歡3點3來杯熱咖啡或茶配曲奇或餅乾，一直堅持傳承手藝的奇華餅家最近就推出全新手工製的「杏仁薄脆」系列，有原味「杏仁薄脆」、「朱古力杏仁薄脆」及「紅桑子杏仁薄脆」3種口味，每片均以人手逐片精製，每片薄如紙張的脆片上鋪滿厚厚的優質美國杏仁片，杏仁香氣滿溢，另有加入特選香濃法國唂咕粉製成的「朱古力杏仁薄脆」，以及加入澳洲紅桑子製作的「紅桑子杏仁薄脆」，香脆美味。此外，品牌為迎接10月1日的新一輪電子消費券，繼續推出全線分店推出「回贈」禮遇之餘，網店亦同步推出專享購物優惠，包括指定日子於門市購買現貨產品滿HK$50即獲HK$10現金優惠券、單一消費滿HK$30減HK$5；於10月1日至10月14日在網店購物滿HK$500減HK$100。