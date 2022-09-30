謝安琪孖阿女齊齊做Model　大讚Kakaball好專業

歌手謝安琪（Kay）推出親子服飾系列，首次偕女兒Kakaball母女檔做模特兒，Kay大讚女兒好專業，視子女為最好隊友、探索世界的好夥伴。Kay再度與設計師Rex Ko聯乘，推出全新親子服飾系列。概念源自有一晚她與女兒的對話，Kakaball好奇地問：「我長大後會怎樣？」Kay認真地告訴女兒，成長中的小朋友也可以學習聆聽自己的內心，從小習慣好好為自己做適合的決定：「你想成為怎樣的人、過怎樣的生活、跟誰交朋友，長大後要繼續學習閱讀自己的心意，跟隨心裏的想法去做好。」

Kay感覺這夜的母女對談很有趣，便把這晚的對話寫成一首詩送給女兒，再跟Rex一同構思這個童裝系列來。Kay今次特別邀請靈魂人物Kakaball任模特兒，母女同以攣髮造型亮相，原來這個髮型是謝媽媽年輕時的造型，Kay表示小時候仰望媽媽，覺得她的一頭鬈髮很美，所以當時自己也曾要求媽媽帶她到同一間髮型屋電曲髮。意想不到的是，多年後自己的女兒，竟然天生擁有一頭同樣的曲髮，Kay說：「有時你期望將來，或是仰望一些比你有經驗的人時，會是一種方向，但有時候當你成為了家長，一個新生命加入你的人生後，她也可能會是你另一個方向。」

Kay稱有時候作為父母，可以嘗試視小孩如隊友，一同探索這個世界，就如這次的攝影主題般，以小朋友的視覺，牽著媽媽的手，帶著自己喜愛的玩具和裝備，到草地遊玩，去呈現一種冒險精神，跟小朋友一同去探險，她說：「除了父母覺得是他們帶領小朋友去認識世界外，其實也可以想像，你跟小朋友是隊友，穿上同樣的服飾，你就是她最好的夥伴，一同出發探索這個世界。不僅只是你帶領着她，其實她也會用好的方法去支持你，帶給你大量的愛，與你以另一角度去欣賞世界，這個是我當上家長後最深刻的感受。」

首次與媽媽一同工作的Kakaball表現甚專業，即使在酷熱天氣下拍外景，及要更換多套服飾，囡囡都毫無怨言，她甚至表示要將這次當模特兒所得的報酬，全數給予媽媽，非常窩心。跟女兒的第一次合作，Kay大讚女兒專業：「拍攝這天的天氣真的很熱，大家也要不停喝水補充水分免得中暑，但即使陽光剌眼得令雙眼睜不開、汗流浹背，但她仍然很努力聽隨攝影師的指示去拍攝。」提到囡囡模特兒的酬勞只有雪糕及珍珠奶茶：「我很感謝她，所以我會將自己杯雪糕也給她食。」她說從拍攝中頓覺女兒成長，二人要在一條崎嶇的石仔路上行走，由於石頭不穩固，Kay自己行走時亦要相當小心，所以一度擔心女兒能否站穩，豈料她行走自如，不禁令感性的Kay聯想到：「有時候我們會以為是我們在帶領着小朋友，但其實有時候小朋友會比我們想像中勇敢，而且他們面對自己的人生時，會有很多你意想不到的方法，可能會比你更聰明。所以當下的我，見她行得如此自如，覺得有一種『你很棒，你已學會了行，你可以了，我對你有信心』的感覺。」