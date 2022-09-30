心急等唔切60歲約定　張智霖袁詠儀補辦世紀婚禮

在最新一集的內地節目《披荊斬棘》中，一眾哥哥進行第三次公演，其中張智霖那隊演繹蘇打綠的歌曲《無與倫比的美麗》時，引起全場哄動兼成為最大「洋葱」位，爆淚連連！原來張智霖思考如何演繹《無》曲時，認為太太袁詠儀（靚靚）是他心目中的「無與倫比的美麗」外，更想起當年結婚時未有舉辦特別儀式，以及沒有拍婚紗照，雖然他們早已約定60歲才拍，但張智霖認為既然機緣到，有這首十分配合的歌曲及舞台，認為不需要再等，所以主動向隊友提出秘密策劃一場婚禮，令舞台成為浪漫的婚禮場地，現場過千名觀眾成為見證人！

初時張智霖在台上說：「入行30年沒有像今天這麼緊張！」跟隊員唱至尾聲時，他宣布要提早補辦婚禮：「袁詠儀！你就是我心中無與倫比的美麗！」此時穿着婚紗的靚靚現身，由於事前「零預警」，令全場尖叫聲此起彼落，張智霖一支箭衝到靚靚身邊，兩人相視一刻，不禁激動到爆淚，張智霖更一度哽咽唱不下去。他們不單擁抱及咀嘴，更有揭頭紗及戴戒指儀式，全場觀眾甚至哥哥們如王大陸等也感動落淚。事後靚靚受訪說：「我已經很開心滿足了，因為智霖哥生活上並不是一個很浪漫的人，他這次突然間懂得浪漫了，給我一個美好的回憶！」