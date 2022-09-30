麥長青主持《一條麻甩在廣州》盡展貪吃一面

由麥包任主持的旅遊節目《一條麻甩在廣州》將於10月1日在myTV Gold獨家首播，一向愛吃愛玩的麥包，這次上廣州，徹底釋放了「吃貨」天性，盡展演員以外貪吃的一面。既有在大排檔吃得盡興的麻甩形象，又有飲咖啡嘆甜品文青的一面。今次麥包不僅品嚐傳統美食，亦走訪多間年輕人喜愛的新店舖，嘗試跨代的新滋味。節目使用4K鏡頭拍攝，務求把美食更真實地展現到觀眾眼前，在廣州帶各位去飲飲食食之餘，還會遊走不同的著名景點。又食又玩，滿足大家的旅行之癢！

第一集麥包尋找最地道的「老廣風味」，帶路探究老西關瀨粉、煲仔飯老店及最有名的白切雞店，亦去了廣州的城市地標「五羊雕塑」，揭秘「羊城」這一稱號的由來。在廣州，不能錯過的當然是游客必去的打卡景點——北京路步行街。第二集他帶大家沿著北京路一路向西，尋訪商業景區中的美味店鋪，品嚐腸粉泰斗及皮薄饀靚的煎餃！

今次拍攝特意沒有預留場地，讓麥包「搵食」過程更貼地，保留最地道的一面呈現給大家。在人山人海的地方拍節目很容易被認出，親民的他會大方與途人合影和寒喧。街坊熱情介紹美食、在擁擠的小店「搭檯」與食客聊天、向美食店老闆詢問美食的終極奧秘、在酒樓被大媽們的熱情淹沒，亦不失笑容與她們一一合照，更和鄰桌一起喝酒聊天，輕鬆融入到群眾之中，相信觀眾隔著屏幕也能感受到滿滿的人情味。