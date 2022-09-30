奇Phone突出　平機都有好選擇？

傳統思維「平嘢無好」，但在手機界卻不成立，皆因近年平價手機功能一啲都唔弱，跟中階機距離仲愈拉愈窄，以下就有幾部例子！

入門影相

POCO M5係一部影相唔差的平價機，配備後置三鏡頭，包括5,000萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭及 200萬像素微距鏡頭，並提供HDR、夜景、全景、縮時及慢動作等豐富玩法。Full HD+ DotDrop屏幕有6.58吋，對應240Hz觸控採樣率之外，仲配備了DC調光及陽光顯示等實用功能。處理器則用上八核心MediaTek Helio G99，運算速度當可接受，另配備6GB RAM、128GB ROM及5,000mAh大電池，規格不過不失。此機將於10月1日起於官網開售，10月1日至10月7日期間買機可享HK$100 早鳥優惠，即日起至9月30日到官網完成問卷再減HK$100！

耐用三防

Armor X6 Pro由擅長開發三防手機的Ulefone推出，獲IP68/IP69K防水防塵及MIL-STD-810G軍規認證，防護能力超強，入門手機來說相當罕有。另具備5吋720p屏幕、MediaTek Helio A22處理器、4GB RAM、32GB ROM及4,000mAh電池，拍攝則由1,300 萬像素主鏡及500萬像素自拍鏡頭主導，整體速度及成像質素屬合格水平。

超長續航

Nokia於早前IFA2022發表了新手機C31，賣點是長續航，支援AI驅動的節電功能，只需一次充電就可以使用3天，比不少旗艦手機更為長氣。此機搭載6.7吋HD+高清屏幕、八核心處理器、4GB RAM、64GB/128GB ROM，並配備1,300萬像素後置三攝，支援夜景與人像模式。擁有高級灰、北歐藍、薄荷色三種配色，不日於香港上市。