急起直追！ViuTV大晒冷1個月連推5劇挽回聲勢

男團MIRROR自7月演唱會發生墮屏慘劇後，MakerVille宣布MIRROR休團兩個月，即將期滿，不少成員開始在社交網「復工」，有指姜濤亦將赴巴黎出席時裝周活動，而今（30日）ViuTV亦公布由10月起將會推出5套自家製重頭劇包括由MIRROR成員邱士縉和陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言以及沈殷怡等主演《野人老師》、《季前賽》、《繩角》、《百萬同居計劃》和《心靈師》。

《野人老師》講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事，由MIRROR成員邱士縉和陳瑞輝、鄭丹瑞、談善言以及沈殷怡等主演；《季前賽》講述熱愛籃球的男生們重拾昔日籃球夢，對戰全港首屈一指的大學籃球隊的故事，分別由MIRROR成員姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、ERROR成員193和梁業及P1X3L成員吳啟洋等主演；《繩角》講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員 江𤒹生、楊樂文、邱傲然和王智德、梁祖堯和駱振偉等主演；《百萬同居計劃》講述眾人參與名為「百萬同居」的計劃，由MIRROR成員盧瀚霆和柳應廷、簡慕華、黃德斌、練美娟、魏浚笙及徐㴓喬等主演；《心靈師》圍繞都市常見精神病案例，由李璨琛、劉蘊晴、姜文杰、ERROR成員何啟華、陳嘉倩等主演。

另外，ViuTV亦於10月份起會有多個不同類型的綜藝節目推出，之前余德丞預告會亮相ViuTV節目，原來是為節目《姊姊們的國際市場》任主持，與另一主持黃正宜（阿正），邀請來自世界各地的男生與港女們進行戀愛配對，化身月老為有情人牽紅線，在香港舉行這場關乎國際外交關係的男女之間角力，共同譜奏一場別開生面的「在地異國戀」；除此之外，ViuTV的綜藝節目還有超市生活百貨問答遊戲節目《超識玩》，由強尼、葛綽瑤和許寶恆做主持，帶領觀眾發掘超市好玩的另一面， 讓參賽者從遊戲中贏禮物﹑爭獎金，猶如置身超市一樣，隨時滿載而歸。

《料理農務系》由許綽婷、狄達（楊燕玲）和Shell（鄭麗雯）到台灣親自落田，體驗漁業、畜牧業的生涯，感受真正的料理農務系；另類旅遊節目《日本winwin企畫》（暫名）由楊安妮主持，示範在日本如何「精打細算」生活，務求全方位向觀眾提供最吸引的慳家情報，創造收穫和消費成反比例的旅遊體驗，為窮遊日本重新定義。男團ERROR將會推出特備真人騷綜藝節目，透過入住遊艇4日3夜的旅程，4子從中真正面對出道以來的各種傷痕，甚至團員間的各種衝突，達到互相理解和治愈。

而《野人老師》將於下星期一（10月3日）搶先首播，劇集講述一對教師父子以生活融入教學為理念，經營鄉郊學校的故事。鄭丹瑞（旦哥）表示今次首次與組合MIRROR成員邱士縉（Stanley）合作拍劇演父子，大讚對方了解和用心分析角色。他笑言Stanley十分乖巧，因為第一次圍讀時就已送上MIRROR紀念品，令其十分開心。旦哥表示希望可以儲齊12子的簽名，然後在家人面前「攞出嚟威」。

現實中，原來是中學同學的Stanley和談善言，則表示今次合作可以發揮多年朋友的默契，雙方都十分信任對方。談善言大爆Stanley在中學時期已是風頭躉：「個陣佢表演慾好強㗎，又參加歌唱比賽，又做社長又行catwalk。反而我就無諗過自己會入行。」Stanley聞言開玩笑指：「我成日都話自己最紅嘅時間係中學，仲紅過而家。」他笑言對於談善言會入行亦感到意外，全因當時對方性格好宅。