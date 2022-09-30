區子琳獻螢幕初吻好緊張　親揭暗戀人6年唔敢表白

歌手區子琳（Paula）最新派台作品《抹去重來》，剖白她自家的暗戀故事，原來中學時代，她暗戀一個人6年，但從來冇向對方表白，她稱：「我成日喺度諗，如果我表白咗，會係點呢？」已成定局的往事，會因為Paula一個不一樣的決定而有所不同嗎？填詞人Oscar聽過Paula分享這段往事，交出來的歌詞，想讓樂迷明白一個道理：「抹去重來，不一定能得到想要的」，Oscar稱這首歌講述女主角回望其中一段感情，因冇向對方表白，於是不停幻想如果有表白會如何，其實空想不如選擇安於現狀，將懷念藏於心入面。《抹去重來》的MV就以歌曲中的一句歌詞：「假使一切可倒流，斗膽開了口」作為創作主線，並由Paula與莫竣名（Louis）飾演已分手的情侶，Paula一直睹物思人，回想起昔日快樂與哀愁片段，時而甜蜜在街中起舞，時而火遮眼在對罵，不過這一切都已成為過去式。

與素未謀面的Louis扮演情侶，Paula坦言緊張到極致，她說：「拍攝當日先第一次見面，又冇對過戲，開頭係好緊張又陌生，好在Louis經驗比我豐富，其中一場嗌交戲，佢都有教我點樣可以更入戲。」最令Paula驚恐的，是要獻出螢幕初吻，雖然只是蜻蜓點水式點到即止，但她極度不知所措，說：「好在Louis有好好導我入戲，算係唔錯嘅初體驗。」Paula從沒有演戲經驗，估不到嘴戲兩Take便收貨，事後她亦自信大增，笑言：「原來演戲都幾好玩，日後都想有更多不同類型的嘗試。」