【Zac玩Zac食】東涌新蒲點　型格有品味

住咗東涌幾年，雖然有大型商場但真係冇咩嘢好食，近期在商場位置新開的星級酒店，入口比較隱蔽，但設計時尚有品味，朋友入嚟探我都總算有個聚腳點！

酒店的雞尾酒吧，以日落為靈感選色，設有戶外及室內雅座，可透過以金屬屏風映襯的窗戶，一邊飲嘢兼飽覽日落美景。酒吧調酒師Mateo Jan Christopher對調酒充滿熱情，精心設計多款特色雞尾酒，部分用料更是自家用木桶釀製而成。

桌前表演的OPIUM DEN煙霧瀰漫，以波本威士忌混合Montelobos Mezcal龍舌蘭酒及杜本內酒搖勻，加入芳香苦精、自製迷迭香糖漿和檸檬汁，喝起來帶複雜的煙熏、麥芽、花香和草本味，配個Cheese Platter與朋友輕談淺嚼，感受東涌悠閒的黃昏夕照。

飲完嘢行過旁邊的西餐廳晚飯，係高級現代小酒館路線，裝修雅致亦帶有英法的型格，設有戶外露台和草坪，環境優美。餐牌選擇豐富，主菜點咗盧瓦爾河谷鴨胸配油封鴨肝批，鴨肉嫩滑，油封鴨肝批濃郁的油香四溢，但絕不過膩。全晚的亮點係甜品English Rhubarb Crumble，係一個非常Classic的英式甜品，記得當年在英國經常食，但係返咗香港咁多年，好少有餐廳會供應這個甜品，可能Rhubard在香港唔係咁普遍，今日終於可以重拾當年英國的味道。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle