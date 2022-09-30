米雪同粵劇甚有淵源　大讚白雪仙演長平公主冇得頂

2022年是任劍輝、白雪仙於1957年在利舞臺首演唐滌生版《帝女花》65周年的重要日子，一直致力推廣粵劇現代化的桃花源粵劇工作舍，為紀念這個特別日子，籌辦了「帝女花65」系列共9個項目，當中包括由10月16至25日在利舞臺廣場舉行的「長平影像65影集展覽會」。

配合65周年慶典，展覽會將展出65幅作品，除了10多位跨界藝術家的創作外，亦邀請了喜歡攝影美術的廣大市民投稿，入圍作品將於「長平影像65影集展覽會」一同展出。

著名攝影師夏永康特別邀請好友米雪演繹他鏡頭下的長平公主，米雪很開心獲邀參與這個別具意義的項目，她表示自己與粵劇甚有淵源，小時候常跟祖母睇大戲，因父親當年是街坊福利會幹事，故很多機會到戲棚睇吓戲，雖則年紀小未識粵劇是甚麼，但已迷上舞台的璀璨、演員的風釆，自此同粵劇結緣，經常會去欣賞各大老倌演出：「我好細個已經睇過任姐仙姐嘅戲，仙姐嘅長平公主真係冇得頂，搵唔返第二個。」

正因如此，當收到邀請扮演長平公主，米雪二話不說就答應了，認為是難得的經驗：「雖然我最終都冇去學戲，但熱愛粵劇的心一直冇變，我覺得粵劇是很有價值的文化藝術，包含文學、音樂、歷史等，可以提升個人文化和修養，好值得推廣傳承，我非常佩服桃花源一班有心人的熱誠投入，不停想出新點子去推廣粵劇文化。粵劇要發展要傳承，不可能光靠業界，也需要其他界別支持。」