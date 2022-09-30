保錡繼續「當兵」　自肥搵靚女拍MV演親密戲

男團ERROR成員吳保錡作為今年樂壇新人，今日（30日）推出的新作《羅曼蒂克衰亡史》。MV中保錡與女主角的親密鏡頭更勝上回《猥瑣》，這次保錡在MV中繼續做兵，但他同時也是一位精神病患者，不停有FF畫面出現！他說：「我呢位精神病人幻想好多愛情經歷，但全部都係幻想出嚟，最終女方係冇出現過。其實MV都係講緊做一隻兵，你可能會無私奉獻畀你鍾意嘅人，但佢身邊已經有一個佢鍾意嘅人，你永遠只能做佢後備，好多嘢都係我哋呢啲兵自己幻想出嚟，好美好，但都只係虛構。」

講得做兵，當然要有女主角，今次他親自找來網紅雪瑤參與MV演出，難道想再一次自肥？他說：「上次搵咗Heidi（李靜儀），今次想搵新啲嘅面口，睇吓會唔會做到新嘅感覺，想畀人睇到不論MV或唱功都有全新感覺。喺熊仔頭個騷見到雪瑤嘅表現、佢嘅樣，我覺得好適合個MV，就邀請佢返嚟。」

雖說是為粉絲帶來新鮮感，但做得兵，在充滿美感的畫面上都不乏親密鏡頭，MV其中一幕說到他幻想與所愛的人咀嘴，想不到親密程度令他變得十分怕醜，表現尷尬。他回想起說道：「未試過演呢啲戲，今次係冇kiss到，只係扮kiss，不過咁近都有少少緊張。過去我只奉獻過畀阿Dee（何啟華），我最叻同男人Kiss！同異性係未試過，所以喺鏡頭前咁多人喺度，有少少驚同拘謹。」

除了女主角，今次他的MV也有隊友肥仔加持，拍攝MV當日他特地前來探班，更二話不說幫忙做幕後，在他拍攝雨景一幕幫忙噴水壺，不過見肥仔起勢狂噴十分開心，似玩多過幫忙呢！不過兩兄弟自然冇計啦！