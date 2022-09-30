日本AV界有好多人見人愛嘅妖精系女優，佐藤乃乃果同涼森玲夢就係當中嘅代表。（互聯網）

睇過《西遊記》、《封神榜》都知道妖精唔係好人，好似蜘蛛精、白骨精、狐狸精咁，一定會興波作浪為害人間！不過，又唔係隻隻妖精都咁得人驚，喺日本AV界就有好多人見人愛嘅妖精系女優，佢哋外表溫柔又善良，身材婀娜，今次就搵嚟兩位小妖精佐藤乃乃果同涼森玲夢比併，睇吓邊個最吸睛！

嬌小柔弱

日本AV廠SOD好鍾意從公司內部發掘女優，佐藤乃乃果就係其中一位。今年26歲嘅佢，個樣充滿萌味，加埋嬌嗲嘅聲線，令男人暈得一陣陣，因而被歸類為妖精系女優。佢氣質嬌柔，身材亦屬於嬌小型，上圍擁有一對大小適中嘅C奶，屁股更係又大又圓潤，配埋白滑肌膚，吸睛度絕對唔會比巨乳女優遜色。

佢前名叫加藤桃香，2016年加入SOD嘅宣傳部，翌年客串拍AV，柔弱風格成功吸引AV迷嘅注目，到2018年正式成為AV女優，不過未夠一年就離開SOD轉為自由身發展。上年佢嘅演出愈來愈少，連社交帳戶都突然停用，原來係佢被事務所指責工作態度差，成日遲到甚至失場，最終要同佢解約。好彩，乃乃果好快就搵到另一間事務所，加盟之後就改用現有名字繼續拍AV，同時工作態度變得積極同投入，抵讚！

佐藤乃乃果

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：34C-23-37

雪白嫩滑

能夠同佐藤乃乃果匹敵嘅妖精系女優，就喺嚟自AV廠Prestige嘅涼森玲夢。今年24歲嘅佢，五官標致，氣質純真可愛又帶點柔弱，水汪汪的黑眼睛更係暗藏強勁電力，令男人不期然產生全身騷麻嘅反應。身材同樣吸引，一來肌膚雪白嫩滑猶剝殼雞蛋，二來凹凸有致，腰幼胸大又臀圓，真係令人食指大動呀！

2019年4月佢以Presige專屬女優身份登場，獲P廠盛讚為「透明感1000%之絕對的美少女」，並備受力捧，及後參與選美活動「Miss ID」，更獲得「最上鏡小姐獎」。至於AV演出方面，佢最擅長扮演弱質女流，畀男優進攻時雙眼幾乎流出眼淚嘅反應，真係令人睇到咬牙切齒！另外，斯斯文文嘅玲夢扮演眼鏡娘文青妹亦好神似，繼而由文青變成蕩女亦一樣夠晒飢渴主動，睇得人好有衝動！

涼森玲夢

年齡：24歲

身身：5呎3吋

三圍：34D-23-34

第1回合

鬥產量

涼森玲夢出道3年，拍過唔少作品，但係相對於自由身嘅佐藤乃乃果就小巫見大巫喇，佢除咗產量多，仲樂於接受演出重口味嘅題材，面對架生超巨型嘅黑人男優都一樣冇有怕。

第2回合

鬥人緣

佐藤乃乃果喺AV界被稱為麻煩人，成日遲到又諸多投訴兼唔合作，好在近期工作態度已經改善咗，而涼森玲夢嘅表現一向都聽聽話話，朋友亦眾多，人緣極佳。

第3回合

鬥演出精彩

涼森玲夢演出夠投入，好多時仲會因為快感強烈而瘋狂爆發潮吹，至於佐藤乃乃果嘅演出夠放蕩，砌得忘我，而且叫佢拍乜都肯制，所以兩位嘅演出都咁精彩。

難分高下

兩位妖精系女優同樣擁有雪白美肌、柔弱氣質以及乳量適中嘅美乳，而涼森玲夢勝在夠多水多汁，佐藤乃乃果則表現夠搏命，真係好難分到高低，打和！