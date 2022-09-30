沉寂3年！許志安加盟「環球」開Live騷：想成為更好嘅安仔

歌手許志安（安仔）加盟環球，望音樂事業重新出發，自「安心事件」後，沉寂3年的他，今晚（30日）在網上舉行了一個小型《Andy Hui Human Live》音樂分享會，打扮隨意的安仔，先唱出《一步一生》為Live騷作序幕，直言少少緊張，臉容看來也有點綳緊，直言用這首歌作開場，感覺特別有意義，覺得這首歌好能夠代表他現在心情。

他感謝鄧建明（Joey）每次都在他背後陪伴，而今晚Joey就擔任結他手為安仔伴奏。接着他再唱出與鄧建明的歌曲《一家一減你》，他說：「過去一段時間，全停下來，無喺幕前出現，因為想多啲時間去沉澱自己、裝備自己和思考自己，想成為更好嘅安仔，自己喺過程中諗咗好多問題，雖然未必有答案。」他表示期間與不少朋友傾談人生，其中一位就是好友郭偉亮（Eric Kwok），而Eric Kwok今晚亦有到場支持，出場時更與安仔擁抱。

Eric Kwok甫開口就講笑讚安仔不懂老，安仔回敬一句：「多謝你嘅大話。」Eric Kwok表示好開心看到安仔回來，覺得香港要有這把聲音，讚安仔聲線是獨一無二，他說：「有次你話驚自己咁唱會好娘，你都無娘過，真係好開心你返嚟，大家要好好珍惜呢把聲。」

安仔稱《人與人之間》是Eric Kwok寫給他的，初時覺得首歌好抽離，Eric Kwok解釋這首歌的旋律好特別，拍子一路向後退，歌詞無重複，他說：「首歌好似睇緊戲，無說教、無講道理，係講人生發生嘅事，就好似自己嘅一齣戲，令我好感動，每個人聽完都會勾起自己嘅故仔。」安仔稱：「我最鍾意其中兩句歌詞，「平靜出生，平靜出殯」人與人之間就有不同情緒，有悲歡離合、開心唔開心和憎惡。」

之後唱出《人與人之間》、《前程錦繡》和《心血》，安仔稱當知道要做Live騷後，事前準備了好多歌，他感謝過去30年幫助他出歌的單位，包括舊公司和新公司，他說：「我聽到自己嘅聲音有所變化，原來自己不斷成長，想藉此機會再多謝台前幕後嘅人。」最後以《流淚行勝利道》作結，整個音樂分享會只唱了五首歌，半個小時完成，直播期間不少網民留言打氣和支持，瀏覽人數逾4000。