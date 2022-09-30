黃明德配合新歌主題　請學生乘搭豪華保姆車放學

創作歌手黃明德（Dark）早前聯同網上平台拍攝綜藝節目《放學UFO》，為疫情期間缺乏校園生活的學生創造特別回憶，活動招募的對像是全港中學生，每次都收獲數百個報名留言，被選中的學生可與多一位同學，乘搭豪華保姆車放學，途中有問答環節，每答中一題就有獎品。

而今集獲選參加的同學Miki就讀女校，Dark事前大呼緊張，笑言從未去過女校，又擔心會食「螺絲」，十分搞笑。Miki同學邀請的另一女同學GiGi同參與，一見到印有自己相片的易拉架置於校門外，十分激動和驚喜，但就笑問友人：「點解你會揀呢張㗎？」

Dark近日推出新歌《只想和你吃漢堡》，是次節目為配合新歌主題，每集參與的同學，皆可選一項活動與朋友結伴完成。同學就因為平時少做運動多食零食，故選擇去踩Roller，Dark搞笑表示：「今次第二集我哋就加咗重量級禮物，就係名貴數碼產品（iPad mini），希望對方唔好一嚟就抽到！」誰知兩位同學在限時兩分鐘內答中十幾條問題，不停抽中大獎，包括電影、卡拉ok、文具現金券，最後更抽中該終極大獎。Dark搞笑地說：「So sad ，我哋唔會有第三集啦！」擔心節目因此而被腰斬，兩位同學反過來安慰他，場面有趣。事後阿Dark稱見到同學抽到終極大獎一刻，自己的確嚇一跳，「不過之後自己諗，有人因為你做嘅嘢而咁開心，好似明白咗啲人點解鍾意做善事，自己都好似會受到感染！」