MIRROR休團期屆滿準時復工　姜濤打頭陣出埠重啟攻美大計

人氣男團MIRROR紅館演唱會發生事故後停工，休團兩個月的限期屆滿，「鏡仔」即全面復工，早已秘密灌錄新歌，並派出「人氣王」姜濤擔當先頭部隊，深宵出發赴法國巴黎開工。不過，正當MIRROR強勢回歸之際，其幕後團隊卻遭人數臭，狠批他們態度乞人憎！

舞蹈員李啟言（阿Mo）在MIRROR的紅館騷出事後，目前仍留院治療，MIRROR事後宣布停工，一直未有公開露面。隨着ViuTV下周一起推出4部由「鏡仔」演出的原創劇集，包括《野人老師》、《季前賽》、《繩角》和《百萬同居計劃》，部分成員才相繼在社交網開始作「熱身」。據知，他們已做好心理準備全面復出，姜濤被安排打頭陣，率先復工接拍銀行廣告，又應邀出席巴黎時裝周，盛傳他於凌晨時分起程。

盼姜糖勿在機場守候

其實未發生事故前，姜濤本獲公司度身訂造首支英語歌曲，計劃幫他開拓歐美市場，但因紅館意外而暫時擱置。今次巴黎之行後，姜濤會轉飛英國為英語歌曲進行錄音，實行重啟進軍歐美樂壇大計。不過起行前，姜濤得知大批「姜糖」（粉絲暱稱）在機場守候，親自在粉絲群組否認復工：「想和大家說些事情，此次出國純粹的是帶家裏的人去旅行，並不是工作，聽說有部分的姜糖們今晚會在機場等我，很感謝大家這麼有心，但懇請給我家裏人一點空間，畢竟他們不是公眾人物，所以請部分姜糖們不要在機場等候送機了，拜託大家了。」

MIRROR在休團的日子，據知也有低調開工。上月中，Anson Lo被本報獨家捕獲到觀塘為新戲睇試片。其實12子早前已秘密到錄音室灌錄新歌，更已拍完MV，預計11月推出，由於樂壇年度頒獎禮年底揭幕，「鏡仔」為追趕成績，無疑要加快腳步，全面復工後，部分成員亦將排隊推出個人作品。

幕後團隊被爆乞人憎

「鏡粉」引頸以待，偶像終於復工，但未來得及打氣支持，「鏡仔」先惹抨擊！有市場人士對他們太快復工似有所保留，狂轟他們的經理人「花姐」黃慧君的幕後團隊態度差，做事不夠專業兼目中無人，大爆「鏡仔」與品牌有合約在身，事前雙方傾妥展開新一輪宣傳攻勢，正當宣傳印刷進行之際，有關方面突然反口拋下一句「我唔想」，不作任何解釋就叫煞停，令客戶感到不被尊重，狠批他們的管理層不知所謂！