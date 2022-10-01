【是日通勝】

農曆九月初六

壬寅年 己酉月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、出行

忌：理髮、嫁娶、作灶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：9、16、34、38

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：面露笑容易獲幸運之神眷顧，勿再愁眉苦臉。

金牛座：幸運指數排首位，穿戴粉水晶，魅力沒法擋。

雙子座：抽空跟長輩閒話家常，可感受到親情的溫暖。

巨蟹座：處理錢銀問題有點糊塗，投資要量力而為。

獅子座：做適量帶氧運動對身心都有益，勿再偷懶了。

處女座：別讓自己變得自私自利，否則財神會掉頭走。

天秤座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷入財困。

天蠍座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

人馬座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

山羊座：運勢好壞參半，穿着橙色衣物對你有利無害。

水瓶座：單身者有吸引桃花的條件，宜好好裝扮一番。

雙魚座：心態決定一切，面上掛着笑容可帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 財運強

（跌）蛇 人緣差

鼠：偏財旺，投資時機成熟，易有可觀進帳。

牛：受固執拖累，人緣變差，提防口舌是非。

虎：人緣極佳，適合聚會，可迎來快樂時光。

兔：趁周末外出遊玩，會有許多驚喜等着你！

龍：已婚者容易對異性動情，謹記檢點言行。

蛇：是日沖煞，心情欠佳，令別人不敢親近。

馬：諸事不順，工作遇阻力，表現比預期差。

羊：身邊人喜歡聽你講話，人際關係大躍進。

猴：運勢不佳，易犯小人，要好好控制脾氣。

雞：輕鬆悠閒，適合陪伴家人，享受天倫樂。

狗：精力充沛，所有事情都能夠按計劃進行。

豬：運勢差，生活包袱不輕，導致身心疲憊。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟山羊座談戀愛

山羊座跟責任、紀律、傳統、限制有關，土星有一個光環環繞星體，就好像一個金光圈套在頭上，看上去就好像受限制被管束的樣子。

山羊座的朋友為人沉實，是先天下之憂而憂的人，會接受較傳統及有多重架構的工作，亦有堅忍的個性，能夠遵守紀律及規則，是比較不重視個人感受的一群。他為人沉默寡言，不喜歡表露自己的內心世界，生活務實，很多時會以工作為先。在意個人工作表現，很多時都會抑壓私人情緒，因為不想被別人看見自己的不成熟而影響大局。

跟山羊座談戀愛當然是要投其所好，首先，山羊座的朋友很多時以事業為先，人生目標就是尋找個人成就及在社會中可立足的位置，兒女私情通常都是有事業之後才去兼顧，很可能會將戀愛事放在人生目標的第二、三位，所以作為他的另一半，一定要知道自己的位置在哪裏。對於傳統及保守的山羊座，要成為他背後默默的支持者，但可放心的是，只要他已向你作出一生一世的承諾，照顧你的責任是走不了。要計算的話，可能責任比愛的成分會更多，不要期望有浪漫、豪華、轟轟烈烈的愛情故事發生，因為這些都很難會發生在一個內斂、節儉、保守的山羊座身上，惟有寄情於有穩定的生活，以此作為二人一起走的人生目標。