江若琳晒水着照賀牛一　蕭唯展爆肌出征：依然堅硬無比！

日前和老公蕭唯展到新加坡旅行的女星江若琳，現時身在泰國，並在當地迎接35歲生日。昨日（30日）生日的她雖在泰國風流快活，常網晒旅行照片，令暫未出門旅行的網民十分羨慕，但在生日當天也不忘「回饋」一眾粉絲及網民，來個生日大解放，以水着照益街坊！

江若琳雖不是以三點式上陣，但一件頭泳衣腰間的鏤空設計，加上激罕晒事業線，一樣提升吸睛度。向來少以性感示人的她，表現有點靦覥，又以秀髮輕掩難得公開的事業線，令有部分網民笑指應該是遵照蕭唯展的指令所致。江若琳留言：「35歲的新開始，我相信往後嘅人生會好精彩！所有唔好嘅事35歲前發生晒啦！」

至於蕭唯展同樣唔輸蝕的分享爆肌照，不過卻被網民笑指未有去到盡，未有以泳褲上陣顯實力，藝人林盛斌更搞笑道：「你唔好咁多嘢啦，記得今晚又嚟嘞！」蕭唯展即回他：「得啦！留咗力㗎喇！」

蕭唯展更分享和江若琳的合照，冧爆寫下愛的宣言：「今年我們走過很多崎嶇的路，高高低低，慶幸有大家在旁，難關也一一闖過，比珍惜更珍惜對方。今年特意選擇5年前的酒店回憶一下，酒店都開始變舊了，傢俬都脆弱了，但我們的感情依然堅硬無比，你也比五年前美麗。縱使大家一天一天地成長，但我會一天比一天把你當作小女孩，愛錫你，I Love You，老婆健康快樂。」