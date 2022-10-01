聲夢傳奇2︱人氣王Sabrina遲大到有原因

無綫《聲夢傳奇2》星期日（2日）將舉行決賽，五強學員趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）與女子組合XiX等昨午（30日）齊齊在決賽場地進行排練。其中被安排企「C位」的「人氣王」Sabrina比其他人遲到場採排，她解釋剛剛從學校下課趕至，神情帶點呆滯的她被問到要兼顧學業和綵排會否休息不足？她説：「都OK嘅，我都有啲激動同緊張。」問到對決賽信心，她坦言結果並不是最重要：「盡力表現到最後，喺比賽學到好多嘢，呢啲經歷可能唔會再有機會。」問到目標是否想成為歌手？她説：「係夢想、長遠目標，如果有自己嘅歌就最興奮。」Jasmine則表示最不捨得是一班已相處整年的學員，談到她面上多了痘痘是否因比賽壓力所致？她說：「都好大壓力，同埋睡眠質素差，的確係幾攰。（依家備戰成點？）我覺得最重要係心態，行到呢一步已經很好好，會盡力表現去報答一直以嚟幫助自己嘅人。」

至於「大魔王」黃洛妍（Janees）和趙小婷（Pamela）於綵排期間表現信心十足，Janees表示因為已多次練習，亦不斷提醒自己不要想太多：「都有少少擔心，不過今日踩過台個感覺實好多。」Pamela亦表示有同感：「雖然喺屋企都努力清唱練習，但始終感受唔到舞台反應。」二人亦異口同聲表示因行程緊密，自己也有攰的感覺，問到有何方法保持狀態？Pamela説：「由準決賽已經開始戒口養聲，唔食煎炸嘢同飲凍飲。」而Janees則剛剛相反，她笑言食對她非常重要：「我係佛系嘅，因為食嘢會令我好開心。（未試過戒口？）冇，反而平時做開突然唔做驚有反效果，我鍾意食辣，上台前會諗吓食物就會放鬆。（大家都話你瘦咗喎？）因為比賽真係太忙冇時間食。」她笑言完成比賽後要食足一個星期：「我想食粥底海鮮鍋、食快餐。」又指已相約其他學員一完成比賽便去「刷餐勁」，一起放鬆一下。