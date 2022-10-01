落選港姐徐麟回歸學術界：我唔會放棄學廣東話！

《香港小姐2022》最近圓滿落幕，其中成功殺入五強嘅「爆炸頭」港姐徐麟大熱倒灶，三甲不入。日前佢就喺社交網分享幾張參賽嘅照片，並發長文分享賽後感受。佢喺貼文寫到

：「花咗幾日時間來回味呢四個月嘅旅程，感覺依家嘅自己煥然一新。參加港姐比賽應該係我做過最瘋狂嘅事，喺完全陌生嘅領域自我挑戰咗好多次，同時喺呢個過程中對港姐文化同香港呢個城市亦有咗更加深入嘅了解。最重要嘅係，認識咗許許多多可愛、善良、溫暖嘅人，台前幕後，十分照顧，非常感恩。」

之後佢又話：「特別想感謝一路關注、支持、幫助我嘅朋友同Fans，紅館表現確實唔係好符合預期，廣東話冇令到自己好滿意。但人生就係咁樣啦，缺陷都係一種美，可以入到五強已經非常驚喜了! 另外決賽嗰晚全場嗌一號嘅時候真係超級感動，所以我唔會放棄學廣東話嘅！」最後她指將會回歸學術界，「希望大家可以多多關註傳統文化同慈善事業，同時希望下次見面，可以畀大家睇到更好嘅Astrid！」而網民次紛紛向佢送上鼓勵，留言話：「Astrid的付出我們有目共睹，進到五強已經好棒」、「要用你的感染力，炸爆全世界」、「雖然你廣東話講得唔好，但好欣賞你無放棄繁體字」、「你係我心目中嘅冠軍」。