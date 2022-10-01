日韓居酒屋　盡情開懷暢飲

想輕輕鬆鬆和朋友邊飲邊傾，除了到酒吧，居酒屋也是一個好選擇，近日除有開的日式屋酒屋，還有韓式風格的新店，品嘗當地地食之餘，又可以盡情飲番杯日韓美酒。

創意和食

日本屋酒屋的美食，大家都有一定的認識，剛於上環開業的和藏，菜式兼具傳統和新派創意。作為佐酒小食的前菜，有灸燒吞拿魚背肉 · 黑醋芝麻漬、炸富山灣白蝦 ‧ 海苔咖喱粉和蟹味噌小鍋‧大根‧海苔天婦羅等。店內有海鮮展示櫃讓客人揀選心水時令出品，特別推介龍蝦料理兩食，龍蝦分別炮製成黃金醬燒及龍蝦粥，前者鹹香惹味，後者清新鮮香。其他還有加入牛柏葉、蜂巢胃、牛脷和牛筋等打造的升級版福岡和牛雜鍋、自家創作的華味鳥‧柚子蘿蔔、秘製吞拿魚下顎、五卵卡邦尼烏冬和宫崎A4和牛肉眼三食等。有菜當要有好酒配合，居酒屋特別將不同香氣和濃度的清酒拼配打造3款由淺到濃的Sake Flight，用來拼小菜或主食都咁夾。

韓風滿載

一講居酒屋，大家首選想到日本，其實都有另外選擇，於銅鑼灣開業的GYOJASANG就屬於韓式居酒屋，刺身美食就有從當地運來醃製7日醬油牡丹蝦、醃製過的吞拿魚刺身、配黑白芝麻的油甘魚刺身，以及泡菜莎莎醬和魚子醬配生蠔等。其他有燒1++韓牛肉眼、席前烹調韓牛胸肉、熟成泡菜布拉塔、芝士炸豬扒、燒紅竹蝦和辣雞腳等。配上多款口味的馬格利酒或其他韓式美酒，別有一番風味。

新派和洋風

和洋料理在日本相當普遍，近日於上水開業的丼道，屬新派和洋料理屋酒屋，店內以本地藝術家的新派浮世繪風格畫作來裝飾，除有多款日式小食和日本酒外，還提供不同口味的特色丼飯，米飯選用日本新瀉縣產越光米，當中包括選用日本博多華味鳥的滑蛋雞肉丼、海鮮刺身丼、限量的鮮蜆肉麵豉湯泡飯和醬油清吞拿魚刺身丼等，另外還有附自家製福神漬的和風蘋果咖喱和洋風忌廉咖喱意粉，吃完還可以到期間限定精品區逛逛，話不定有買到心頭好。