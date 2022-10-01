達人教路！玩具車呃Like升值冇難度

達人教路！玩具車好玩又升值

收藏玩具車係不少男生的嗜好，以為是花錢的玩意？原來分分鐘可令你發財！專出1：64比例合金車仔的品牌MINI GT推出的特別版LB Works Nissan GTR Black Chrome，較早前便曾一度創下逾萬炒價。與此同時，玩具車除了欣賞細緻逼真的造工，不少玩家更再下一城，配搭超精細人偶及情景，拍下幾可亂真的照片並上傳社交媒體呃Like！今次便找來多位達人教路，就算你係初哥，都可以將玩具車的升值潛力及魅力盡情發掘。

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潮流興細車 同款買兩架

香港有不少玩具車發燒友，其中模型車資訊平台「HKToyCar手推車」創辦人Lierence便是其一，他儲了逾5,000架玩具車，有Diecast合金車，亦有近年新興的Resin樹脂車等。他謂之前揀車會好隨意，現時卻有很多準則：「會睇造工、車款，亦考慮升值潛力。」他指出約10年前，1架1：64的玩具車約為$20，現在平均標價$200，升值了約10倍。擁有如此升值潛力，Lierence謂跟玩家「愛細」有關：「一大原因係隨着生產技術改進，令後者跟較大比例的出品一樣可打開車門及頭尾冚等，而且香港的居住空間有限，大家亦傾向儲較細Size的玩具車。」隨着1：64玩具車有價有市，他指好多玩家會同款車買兩部，「一架玩、一架等升值」，加上多數採用密封包裝，曾試打開後才發現少了一個轆或一道門，因此買兩部會較有保障，部分職業炒家更會同款買10架呢！Lierence的經驗之談係當炒車款不外乎GT-R及Type R之類，反而一般超級跑車卻炒情欠佳。

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精緻人偶 親自上色

印象中的玩具車迷以男性居多，原來近年亦不乏女性及一家大細投入其中，玩法亦不再停留於「齋儲」，會以人偶和場景襯托1：64車仔，布置一番後再影相Po上社交平台分享。專門幫人偶上色的Subtle Dreams Customize主理人Eric便是箇中好愛者，由於個人嫌一般店舖賣的人偶不夠精緻，惟有自己動手上色，卻意外發展成一門專業手藝，不少同道中人向他落Order訂製人偶，價錢比市面高出3倍，卻依然不乏捧場客，事關他的手工精細之餘，亦能滿足不同要求：「不到3cm的1：64人偶一般售價約$50一隻，而我的收費約$150，通常客人會指定訂製一電影及動漫人物，例如《Top Gun》裏的Tom Cruise、《男兒當入樽》的櫻木花道或《頭文字D》的藤原拓海等。」讓玩家可以將經典的電影及動漫場景袖珍、細緻兼立體地呈現出來。

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縮細自己 與車同在

如果想將自己「縮小」，與心愛的玩具車湊在一起亦無不可！Eric指現時的家用級3D Printer的細緻度很高，可將玩家本人透過3D Scan成為人偶，透過MMModel Mini的拍檔Mason運用CG技術設計及製作人偶，炮製出來的人偶十分像真，無論五官、輪廓及髮型都相當細緻，之後Eric再為人偶上色便大功告成。正職是一位CG技術人員的Mason本身亦搞作多多，數月前他利用3D Printer炮製約8cm高的樹脂膠天線得得B，於社交群組甚獲關注。他本身亦是一位單車迷，現在還同時製作一些以美國Bike Messager及場地單車為主題的1：64人偶及單車模型。他指用3D printer印出來的微型樹脂模型既細緻又滑身，「人偶方面可擺出不同姿勢，單車連車轆的細節都可看到。」相信可滿足高要求的玩家需要。