齊齊焚機！家用喇叭鬥好聲

很多人對音色有要求，雖然近年耳機質素有所提升，但講焚機講重低音，還是傳統喇叭較佳，若唔怕嘈親隔籬一於睇睇以下幾款！

輕巧低音炮

Sonos無線重低音喇叭Sub Mini一字記之曰：「細」，圓柱造型高305mm、寬230mm，比常見低音炮小巧，並採用啞黑或純白配色，輕易融入家中。機身採用密封式箱體設計，內置兩組特製低音單元，配合音訊運算技術提供澎湃低音兼能中和失真諧震。專用Sonos App能將喇叭添加到同廠音響系統，配對後它會自動處理低頻部分，並經由Trueplay聲音反射技術計算房間牆壁及傢俬位置，繼而調整最佳輸出。

三聲道打機

電競喇叭系統SteelSeries Arena 7由兩組雙向喇叭及一個6.5吋向下低音炮組成，支援2.1環迴立體聲及豐富深沉的低頻音效。它可經USB連接至PC、Mac或 PlayStation，也可通過光纖和標準3.5mm音訊插口連接手機、平板電腦、電視及其他音訊裝置，兼容度廣泛。另外，用戶可免費下載Sonar音訊軟件，藉此調整10個頻段的均衡器、消除迴音或模擬空間音訊，從而自訂複雜音訊。

英式長續航

由英國音響品牌Majority推出的Atlas是一款便攜式藍牙Soundbar，尺寸450x60x50mm，僅重0.8kg，輕鬆就能搬到不同角落。配備兩個2.2吋全頻喇叭及兩個低音震膜，實際輸出20W，並在AUX輸入、USB連接埠及micro SD卡槽之外，支援免提通話功能。續航力方面，內置電池只有1,900mA看似不多，但原來足夠連續8小時播放，足夠通宵開P播歌之用！