季節「糕」興限定　香甜杧果甘醇栗子甜滋滋

蛋糕，除了慶生必備外，近年漸漸變成一班人的飯後甜點，不少糕餅店會選用當季食材及色澤繽紛的水果來製作，好似香甜的杧果與秋日時令的栗子，就能炮製出一個個搶眼吸睛又美味的蛋糕，讓大小朋友每一口都嘗到甜滋滋的幸福感覺。

杧果

酸甜清新滋味

提起夏日的味道，即時聯想到時令多汁、又酸甜清新的水果，本地品牌龍島早前就以「Summer Vibes」為主題，推出了「Tropical Paradise芒果百香果慕絲蛋糕」，以口感軟綿細緻的法國百香果慕絲及經典牛油海綿蛋糕為基底，搭配香甜的法國杧果蓉及濃郁的意大利榛子醬混合法國百香果朱古力脆脆而成，清新迷人的酸與甜，互相衝擊味蕾又出奇地平衡，口感豐富精彩。原個蛋糕有4吋及6吋之選，還有的骰一點的茶點蛋糕（Petite Cake），胃納大與小都有好選擇。

矜貴太陽の子

要數杧果中的極品，日本宮崎的「太陽の子」絕對位例三甲，要稱得上「太陽の子」須糖度達15度以上、重量達350克以上，加上果味濃郁多汁，故曾獲「日本農林水產大臣賞」等多個大賞，有「夏之一番果實」及日本水果王者美譽。日本連鎖蛋糕店品牌Italian Tomato早前就用上這款極品水果炮製出宮崎頂級完熟芒果「太陽の子」蛋糕系列，包括以法國忌廉加入杧果醬，配上太陽の子完熟杧果的「芒果の森」（「太陽の子」完熟杧果忌廉蛋糕），以及保留「太陽の子」獨有的紅色外皮作點綴的「芒果‧情熱」（「太陽の子」完熟杧果忌廉蛋糕）。品牌最迎就用上時令的岡山貓眼葡萄及滋潤養顏的蜜糖炮製出全新的日本岡山縣的「貓眼葡萄Okayama Pione」蛋糕及「蜜の秋祭系列」蛋糕。

玩味果香甜筒

殿堂級糕餅大師開設的當文歷餅店 by Dominique Ansel今個秋日就以兒時零食為主題創作了多款甜點及蛋糕，當中的「芒果甜筒」（香杧海綿蛋糕），設有件裝及原個蛋糕供選擇。「甜筒」用上雲呢拿味馬斯卡彭（Mascarpone）芝士忌廉製成口感幼滑的「扭紋雪糕」，入面有杧果熱情果啫喱夾心，再以杧果醬作點綴；而「威化筒」則是脆皮白朱古力，盛住馬斯卡彭芝士忌廉、海綿蛋糕及新鮮杧果，清新滋味令人一試難忘。

栗子

香滑栗子蓉

不同地區盛產的栗子，各有特色，美心西餅推出的「Delightful Autumn豐秋之禮」蛋糕甜品系列， 選用山東栗子和瑞士栗子蓉製作，Mochi甘栗紅豆蛋糕配白玉糯米糍和陳皮紅豆奶凍，甜而不膩。山東栗子迷你蛋糕，布滿鮮磨栗子蓉，富獨特甜味。至於雙重甘栗杧果蛋糕，加添一分果香。另外還有鮮磨山東栗子軟心卷和綿綿甘栗蛋糕供應，任君選擇。

咖啡店出品

連鎖咖啡店星巴克今個秋日亦以是秋栗炮製成出栗子芝士蛋糕、栗子鬆餅、栗子芭菲及栗子牛角包4款美食，當中的栗子芝士蛋糕就用上軟滑的忌廉芝士混合粒粒甜栗和杏仁片製作，為軟綿蛋糕增添鬆脆口感之餘，面層綴以栗子忌廉、栗子蓉及栗子粒，是秋季必食的經典甜品。

甘香栗子

來到秋冬，栗子正值時令，Lady M在這個秋日，推出選用法國栗子出品的栗子千層蛋糕，每層酥皮之間都有栗子粒，表面放原粒糖漬栗子，再加點糖霜，每啖都吃到栗子的質感，甘香可口，滿滿秋日味道。