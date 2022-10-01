本日日本：《七星俠》55周年　齊齊潮戴「超人之眼」

作為日本三大特攝片系列之一的《Ultraman》（香港暱稱鹹蛋超人），其中於1967年在日本播放的《七星俠》（Ultraseven）可算係一大經典，無論雙手呈L字形發射的集束射線，抑或擲出用腦波控制的頭鏢，統統令人回味！適逢今年係《七》的55周年，當然有不少周邊產品順勢推出，最搞鬼係以變身道具「超人之眼」（Ultra Eye）為靈感的老花鏡，既有諗頭又夠實用！

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造型激似 有型實用

作為《七》粉絲，肯定對主角諸星彈使用「超人之眼」變身的情景印象難忘吧！由Benelic推出的「超人之眼老花鏡」早於5年前已面世，鮮紅色的造型幾乎跟足片中的設計，並隨鏡附送掛頸繩，讓用家重溫「變身」滋味。今次再度推出，除了150和250度老花鏡外，也有無度數的防藍光鏡片，任何年紀的粉絲都適用。即日起接受訂購，10月下旬於日本「Ultraworld M78」店舖有售，售￥6,930（約HK$374）。

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人氣高球袋 復刻再登場

高爾夫球用品公司Mind曾推出以《Ultraman》系列為概念的高爾夫球袋並火速售罄，其中《七星俠》高爾夫球袋日前趁55周年再度推出秋季限量復刻版。採用流線型設計，以紅色為主色，袋身更布滿獨特細節，例如融入了七星夾肩部的護甲及Ultra警備隊徽章等設計，還附有剪影圖案名牌及超人之眼吊飾。共有9個袋放置所需物品，並使用穩定舒適的三點式背帶，質料耐用。現可於官網預約，售￥59,400（約HK$3,208）。

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型格圖案Tee 怪獸四角褲

日本動漫周邊公司COSPA經常推出動漫及特攝主題T-shirt，最近終於有《七星俠》系列出品！除了七星俠，亦有梅特龍星人、喬王、艾雷王等外星怪物圖案選擇，質地舒適，圖案又不會太高調，適合日常穿搭，粉絲們必定有一款鍾意。與此同時，也別錯過以艾雷王身上花紋為主題的四角褲，質料夠彈性，舒適度高。同系列還推出了《七》片中的Ultra警備隊備品貼紙，可以貼在喜歡的地方，例如手提電腦上，無時無刻都進入超人世界。