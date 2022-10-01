聲夢傳奇2︱學員成功捕獲陳奕迅影大合照超興奮

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》決賽將於明晚舉行，最後五強學員為趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及組合XiX，屆時一眾學員需準備兩首不同風格歌曲，並於首個回合選唱出其中一首，當完成第一回合比賽後，大會將根據專業評審分數及觀眾投票選出兩強進入第二回合，兩強將以剩下的另一首自選歌曲終極對壘，最終專業評審分數加上觀眾投票最高得分者，將成為《聲夢傳奇2》冠軍—傳奇新星，除了獲得港幣10萬元獎金，亞軍及季軍則分別獲得港幣5萬及3萬元獎金，表演嘉賓則為《聲夢》首屆傳奇新星炎明熹（Gigi），及後更會與姚焯菲（Chantel）任頒獎嘉賓。

連日來5強學員積極備戰，碰巧「歌神」陳奕迅（Eason）亦於隔離廠拍廣告，學員收到消息即表現瘋狂，導師郭偉亮為圓學員心願，即幫他們捕獲對方合照，學員更紛紛爭取機會與Eason傾偈，Eason亦有問必答，還分享當年參加新秀的情景，以「心心眼」形容自己狀態的Janees表示：「Eason話當時上台服裝質料好焗身，但身為舞台表演者，點都會以表演為上。」Jasmine則搞笑說：「媽咪我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神。」並指Eason教他們：「企到上舞台，唔好理其他人嘅眼光，唔好理佢哋覺得你唱成點，自己做好自己就得。」惟Pamela及Sabrina則錯過Eason探班事件，飲恨非常。此外，五強最新戰衣亦告曝光。