果粉聚焦：10樓掟落街！iPhone 14 Pro爛唔爛？

提到最硬淨嘅手機，好多人第一時間諗起Nokia，但其實iPhone都唔弱，最新iPhone 14 Pro更配備陶瓷晶體護面及精製醫療級不銹鋼，堅固度較一般玻璃面的智能手機強，但實際上係咪咁硬淨呢﹖最近就有YouTuber做咗個掉落測試，將iPhone 14 Pro從十層樓100呎高掟落街，結果估佢唔到！

測試對象包括iPhone 13及iPhone 14 Pro兩部手機，總共進行了兩輪摔落測試。第一輪iPhone 13在掉落後保護殼沒有飛脫，屏幕無花無裂運作正常，但機背已經碎開，而且有明顯傷痕。iPhone 14 Pro掉落後則甩掉了保護殼，惟屏幕及機背卻沒有損傷，只是邊框出現少許崩花。

再來第二輪測試，iPhone 13甩掉了保護殼，機背碎得更誇張，右上角的機殼部分甚至完全剝落露出內部零件，而且電源掣已經失靈。至於iPhone 14 Pro今次則沒有甩殼，只是機框多了一點花痕，跟未摔前分別不大。留意經過兩輪測試，兩代iPhone的屏幕均沒有表面傷痕且撥頁如常，同時鏡頭正常運作，可見這兩部分硬淨度俱不錯，相比起來背部就較為脆弱，因此買機後要增強這部分的保護了。

同場加映︰14 Pro Max屏幕獲獎

iPhone 14 Pro系列除咗屏幕硬淨，畫質亦受到肯定。評測機構DisplayMate最近就把iPhone 14 Pro Max的屏幕評為A+等級，並向其頒發「最佳智能手機屏幕獎」。DisplayMate指iPhone 14 Pro Max的峰值亮度達到到2,300nits，比官方數字2,000nits更高，而且共在15項測試細項中獲肯定，比去年得獎手機iPhone 13 Pro Max的13項更多。