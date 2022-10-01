葉蒨文生日長文自爆曾確診10日　出關急開P

歌手葉蒨文昨日（30日）61歲生日並網晒和老公林子祥、繼子林德信及好友朱玲玲等為她慶生的照片，她發長文寫下生活近況，自爆早前中招，確診新冠肺炎。她說：「我感染了新冠，並在無意中傳染給了我的家人們。很幸運，也很感激的是，在回香港之前我們在廣州接種了第4針疫苗。」她說指自己發高燒兩天：「劇烈咳嗽，並且有一段時間有很多黏稠的痰，我服藥後好好休息、喝熱飲，盡可能吃得健康。現在我已經完全康復了，感覺很好。」她說和家傭等各自在房間獨立隔離時，其中一位冇染疫的家傭替他們準備三餐：「直到我們終於連續兩天檢測結果為陰性（即已康復），並於10天後完全康復。當我們大家都從房間裏走出來後，我辛苦的工人最終還是被感染了，於是我們很高興地為她服務，對她之前的照顧以報答謝。」

另外，她說2022年是興奮及神奇的一年，和林子祥參加內地節目《聲生不息》前感到惶恐及不安全感，加上有感中文水準麻麻，並陷在掛念亡母的哀悼中，冇信心以穩定情緒應付節目，但之後感受到台前幕後的溫暖及支持，並想不到有大批粉絲寵愛：「我們很震驚15歲的粉絲會向我們揮手，起初我們以為他們是其他人的粉絲，只是對我們表現得禮貌而已。現在我收到了數百封從9到50++歲的人們寫來的信，正在拚命嘗試1對1回覆。」