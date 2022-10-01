菊梓喬暗示北上避談吳卓羲：食到想食嘅嘢！

和吳卓羲的關係撲朔迷離的歌手菊梓喬，今晚（1日）出席活動時，被問到有傳早前她秘密北上會男方，對此她即支吾以對，初時只說自己是放了1個月假，之後又說因有很多事情要處理執漏，最後只得數日假期。承認曾離港的她，被問到前往的目的地她是否需接受隔離，她直認不諱，明顯暗示北上。至於是否見了想見的人，她則遊花園：「食到想食嘅嘢！」又說稍後要到美國登台，故現在要閉關練歌，以及要小心避免染疫外，並已計劃屆時騷後，會在當地放假一周，已買了門票看騷。

女團After Class昨晚現身活動獻唱，炎明熹與姚焯菲（Chantel）分別以黑色Tube Dress及黑色斜肩裝上陣，而鍾柔美（Yumi）及詹天文則分別在胸前及腰間有鏤空，視覺上以Yumi最性感，她否認：「假架，入面有塊布。」之前Yumi因工人姐姐感染新冠肺炎，她被列為密切接觸者要需要隔離，終於復工的她說：「好在我一直都冇事，喺屋企都係溫書、唱歌、跳舞同狗仔玩，都唔可以太過放鬆都要準備學校嘅嘢。」明天《聲夢傳奇2》進行決賽，身為師姐的Chantel坦言時光飛逝，去年同時間她們剛選完開始拍劇，若有機會她都想再拍劇。

歌手姜麗文今次是首踏紅館，心情興奮：「以前因為爸爸（秦沛）嘅關係經常去紅館睇騷，綵排時好感動，入行十幾年終於可以上紅館。（表演時有冇好緊張？）我唱歌係唔會緊張。」至於謝嘉怡上星期才在紅館參與港姐選舉，但跟今晚感受大有不同：「我上次唔駛講嘢，只負責扮靚靚出席，但今日要上台講嘢，有啲緊張，覺得表現OK，冇甩漏。」