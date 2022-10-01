野口衣織　聲優變女優

唔少日本女仔都好鍾意睇動漫作品，好似野口衣織就係其中之一，而佢本身係一位聲優，以甜美聲線為唔少動畫作品配音，更經常獲傳媒邀請出席動漫作品研討會，後來加入寫真界展露姣好身材，滿足大家嘅眼球。

青春可人

日本寫真女優同動漫密不可分，因為當中有唔少女優亦係Cosplayer，好似伊織萌同Enako咁，成日都會作動漫打扮出席攝影活動以及演出寫真作品，而貓眼巨乳妹青山光就更加不時出席動漫作品研討會發表個人意見，而今日同大家見面嘅野口衣織更係動漫狂熱分子。

今年22歲嘅佢，青春可人，甜美得嚟又帶幾分柔弱病態美，相當得人鍾意又惹人憐愛。而佢同好多氣質相若嘅可愛妹妹仔唔同之處，除咗身材高挑之外，體態纖巧得嚟上圍擁有一對白滑C奶，拍寫真嘅時候着件比堅尼緊少少，就會營造出爆乳效果，相當吸睛！

獻上性感

喺拍寫真之前，佢其實係一位聲優，2017年參加一個由HKT48成員指原莉乃擔任總製作人舉辦嘅聲優偶像選拔活動，成功當選之後，就成為聲優組合「=LOVE」嘅成員，並且以組合成員身份活躍至今，兼且成為其中一位具代表性嘅聲優。

衣織出道之後，除咗隨團四處獻唱，發揮甜美嘅歌聲之外，亦利用迷人嘅聲線為動畫作品配音。佢表示當初想做聲優源於本身對動漫感到濃厚嘅興趣，而佢更加獲邀請為一家傳媒發表對動漫作品嘅評論添。及後，為咗擴闊事業發展，加上身材漸漸變得姣好誘人便開始拍寫真，上年更加推出首本個人寫真集《我只能教你》，近期亦以寫真女優身份活躍起嚟，為大家獻上性感誘人嘅一面。

野口衣織現時主要以女子組合成員身份喺藝能界發展，從其社交網中就可以留意到好多佢同其他成員四圍演出以及進行周邊活動嘅情報，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感自拍照喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎5吋

三圍：34C-23-33