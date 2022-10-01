周家怡李靖筠雙劍合璧　聯手調戲男神鄭伊健

英皇電影《深宵閃避球》由鄭伊健、周家怡率領一眾新進演員包括李靖筠（Gladys）、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀聯合演出，伊健一個對9個女仔，竟成為被調戲對象。家怡與伊健合作過劇集《隨時候命》，她讚他私下好真誠，好錫身邊工作人員及關心各人情緒；Gladys則首次與伊健合作，她說：「好有驚喜，幕前幕後兩個樣，幕前好Chok，唔係特別好鍾意佢，但見到佢幕後個樣，發覺佢非常之吸引，真誠、貼地和謙卑，真係好好好。」

她們每日開工一見伊健就會讚他「好靚仔」、「唱歌好聽」，然後合唱伊健的歌，搞到他一臉害羞，僵硬尷尬笑，然後眾女就會得戚滿足。家怡稱：「有次佢着到網球王子咁，全身白色運動短褲行出嚟，全部女仔尖叫，搞到佢勁尷尬。Dee姐係頭號粉絲，戲裏面佢哋要藐伊健，好大反差，真係好演技，哈哈！」

沒感情線合情合理

戲中飾演社工「楊姑」的家怡，抱着一腔熱血，純為幫助一群少女。戲中她與伊健沒感情線可會感可惜？她說：「冇覺得蝕，如果有感情線就破壞個故事，呢部電影好單純講大家一同面對問題，無畏無懼，帶出好正面訊息。」Gladys從未玩過閃避球，故打到手指腫痛，飾演問題少女的她，因角色寡言，全片只得十多句對白，家怡即笑說：「只係一路黑口黑面就搞掂，好正！」