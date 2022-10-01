阿Mo預期下周末拆頸箍　父冀調查報告盡快找出來龍去脈

男團MIRROR在紅磡體育館舉行演唱會時發生墮屏事故，造成一名舞蹈員受傷，事件至今已超過兩個月。牽頭跨部門調查工作的康樂及文化事務署表示，調查工作已經接近尾聲，完成後會盡快整理相關報告並公布。阿Mo父親李盛林牧師今日(10月1日)晚上近10時第10度向教友發代禱信，提及阿Mo經過2個月的治療後，腹肌和胸肌雖有進步，但仍不能自主咳嗽，吐出痰涎。李牧師指，阿Mo預期下周末可以摘除頸箍面對進一步的治療。他祈願這份調查報告能盡快找出事件的來龍去脈，給阿Mo、各表演者及公眾還一個公道和交代，並作出合理的處理和跟進。

事故發生後，康文署要求相關場館及表演團，暫停一些機械裝置的表演活動，該署回覆傳媒查詢指，早前公布在轄下表演場地實施三項保障表演者、工作人員及在場觀眾安全的短期措施仍然繼續。

根據該署早前公布，措施包括要求租用人重新檢視舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置；及租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查機械裝置以確保安全性。