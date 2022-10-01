百萬網紅　「泰」正斗

好嘢毋須多講，索女唔使去標榜，好似呢位泰國網紅Yumiko Miyaki就係最佳人辦，靚樣身材正，絕對唔會吝嗇展露S級美Body，分享嘅自拍照真係索到啪啪聲，令人情不自禁高呼實在太正斗啦！

椰奶寫真瘋傳

泰國有唔少高質網紅，佢哋唔單止樣索，而且身材玲瓏浮凸，最重要係佢哋着得夠性感，加埋擺出嚟嘅甫士夠誘人，真係令男士有心跳加速嘅感覺，簡單嚟講就係第一眼吸引，第二眼興奮！咁呢種感覺喺邊度搵？嚟自泰國嘅網紅Yumiko Miyaki就擁有呢種魔力喇！

話說上年有一輯泰國女郎整椰奶嘅寫真相喺網上瘋傳，唔少人都被當中嘅泰國女郎所吸引，而佢就係Yumiko Miyaki，自此佢嘅名字便深深烙印喺網民心中。跟住好多人搜尋佢嘅社交平台，發現佢分享嘅寫真相唔單止造型性感火辣，舉手投足間仲散發出攝人魅力，原來佢本身係一位模特兒兼舞蹈員，難怪每個甫士都咁優美動人啦！

氣勢如虹

佢喺模特兒界有相當高嘅人氣，事關高挑嘅身形，加埋前凸後趷嘅火辣身材，仲有姊系氣質嘅魅力，無一唔係足以迷倒男士嘅要素。而自小習舞嘅佢，後來以舞蹈員嘅身份喺各個舞場及舞台上演出，令人氣進一步攀升。

及至2016年佢開設3個社交平台，最初只係偶爾Po吓寫真相，網上嘅人氣並唔算太高，但後來大家發現佢嘅寫真相實在太吸睛，加上嗰輯椰奶寫真嘅出現，魔鬼級數嘅身材加上一對激凸車頭燈嘅魔力，令佢成功爆紅，其中一個社交平台更多達1百萬粉絲，其餘兩個亦分別有超過54萬及81萬，相當厲害！如此人氣爆紅下，佢亦開始經營OnlyFans帳號，實行以更性感嘅寫真相全力吸金。

作為模特兒兼網紅嘅Yumiko Miyaki，喺社交網分享嘅寫真相有好多唔同嘅造型，除咗穿着性感比堅尼外，仲有校園服同女僕Look，讓大家可以盡情欣賞佢嘅性感魅力。