撼贏老闆楊冪！迪麗熱巴擸28代言　賺過億封后名利雙收

內地頂流女神迪麗熱巴近年事業登頂，除了劇集大受歡迎，更是品牌寵兒，她以28個品牌代言成眾女星之首，吸金逾億，揮低楊冪及歐陽娜娜，榮登新一代「代言天后」！

內地花旦競爭激烈，由劇集、代言到身價都要鬥一番，最近網上總結了內地女星的代言統計，其中現年30歲的新疆美女迪麗熱巴就最犀利，被封為零死角女神兼鮮有負面新聞的她最得品牌歡心，擁有28個代言，包羅時裝、化妝護膚品、食品、日用品以至家居電器等，由頭到腳應有盡有，保守估計吸金過億港元，成為女星之冠，力壓老闆楊冪及歐陽娜娜。

熱巴不止高顏值，近年更變身收視福將，去年她憑《長歌行》及《你是我的榮耀》兩劇合共累計73億播放量，撼贏兩大劇后楊冪及趙麗穎，令事業攀上高峰，她同時憑《長》劇榮獲第16屆首爾國際電視節「最佳女主角」提名，最近又獲印度影視大獎「International Iconic Awards 2022」提名，入圍「全球最佳女演員」獎，成功衝出國際，故不少品牌對她趨之若鶩。另外，她與人氣小生龔俊合作的新劇《安樂傳》雖然一直只聞樓梯響，仍未落實播出日期，但《安》劇的預約觀看人數至今已突破150萬，氣勢逼人，相信劇集播出後必定造成熱話，勢再度推高熱巴人氣。

歐陽娜娜突圍

第2位是歐陽娜娜，雖然年僅22歲，且出名作品不多，但歌影視三棲的她在幕前非常活躍，加上青春活潑的形象擄獲不少品牌垂青，坐擁25個代言，不少一線花旦都被她比下去。而人氣高企的楊冪擁有高級臉及一對招牌筷子腿，每次打扮都會成為焦點，被網民爭相購買同款產品，故深受高級時尚品牌及化妝品牌愛戴，擁有23個代言成功打入三甲。而第4及第5位分別是有20個代言的關曉彤及17個代言的白鹿。

死敵楊紫慘敗

三甲位置都在意料之中，但部分結果卻令人大跌眼鏡，其中熱巴的死敵楊紫，論人氣跟熱巴旗鼓相當，近年也有不少人氣大熱電視作品，卻只有8個代言。而劇后趙麗穎也只得9個代言，成績遜於後輩趙露思及楊超越。現年23歲的趙露思今年憑劇集《且試天下》收穫不少粉絲，人氣急升的她擁10個代言。24歲的楊超越在綜藝甚吃得開，手握11個代言，以入行僅4年來說成績不俗。

王一博漁人得利做天王

內地女星代言廣告鬥到你死我活，「男子組」方面都一樣鬥得難分難解！內地早前推出的排行榜，與梁朝偉剛拍畢電影《無名》的王一博，原來亦是「代言天王」，被指有40個代言，當中不乏世界著名品牌，地位超然！

至於第2位則是高流量男星肖戰，但只有27個代言合約，比王一博少一截，原因有指是肖戰粉絲惹是非，令他的人氣亦受影響，不少廣告商為免麻煩，改找王一博，令對方的代言廣告量直線上升，成了得益者。而第3位則是人氣小生龔俊，他有21個代言，有指如此受歡迎，全因劇集《山河令》令其名氣更盛。