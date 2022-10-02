【是日通勝】

農曆九月初七

壬寅年 己酉月 戊子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、沐浴、飾垣

忌：大事不宜

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、14、37、43

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：愛情運欠佳，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

金牛座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

雙子座：久坐無益，抽時間做點運動，有利身心健康。

巨蟹座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

獅子座：獲幸運之神眷顧，物質生活無憂，心情暢快。

處女座：財運不算太糟糕，謹慎行事就不會有大問題。

天秤座：謀事遇阻力，宜保持冷靜，不要輕言放棄。

天蠍座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

人馬座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

山羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

水瓶座：錢財是身外物，太計較得失易令情緒失控。

雙魚座：運勢起跌很平常，遇到不如意的事要冷靜。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）馬 是非多

鼠：財運不錯，對生意人有利，開單冇難度。

牛：記憶力強，到書店打書釘，易獲得啟發。

虎：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

兔：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

龍：心情愉快，適合與家人共享天倫之樂。

蛇：要保持室內通風，有利健康兼帶來好運。

馬：是日沖煞，勿隨意搭訕，否則易得罪人。

羊：諸事不順，得財有難度，易與人起爭執。

猴：春風滿面，是拓展人際關係的好時機。

雞：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

狗：社交活躍，出席喜慶場合易帶來好運氣。

豬：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

升職加薪小錦囊

想事業順利，財運亨通，除了要做好本分，處理好人際關係，還可巧用風水催旺運程，以達致加薪升職的目標。以下是促進事業順利的風水小錦囊。

座山有靠 升職有望：

辦公室座位宜靠牆，因為後方的座位既可看清別人的一舉一動，又可保護自己的隱私，先發制人卻不受制於人。

燈光上照 加薪更快：

想升職更快的話，可買個迷你燈座放在辦公枱，上班時就打開，既可彌補日光照明的不足，又能增加視覺上的溫暖效果，柔和上方的高速流動能量，讓座位可因能量而聚財。

睡風微吹 財運自來：

桌子上擺個小風扇，可令座位附近的氣場更加暢通，氣通人心爽，久而久之，人氣攀升，會很快受到上級領導的善意回應。

用品放左邊 高薪入帳：

辦公枱的左手方向是個人的龍位所在，應該予以加強，把重要的辦公用品如電腦等放在左方，可呈現龍強虎弱之局，事業上勝人一籌。

玉帶纏腰 錢包鼓鼓：

若工作環境許可，應選擇有利於自己風水格局的辦公桌，例如呈弧形的款式，就像「玉帶纏腰」，不但有利於吉氣得到聚集，還能化解自己面對的煞氣。