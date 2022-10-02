遭冒名開社交網　李佳芯急澄清籲粉絲勿上當

李佳芯近日「百足咁多爪」，既包辦短片編、導、演及監製，又參與外語片配音及做節目主持，有騙徒得知她曝光率強勁，於網上以其名字開設假帳戶，以金錢作利誘，佳芯獲悉後即反擊以正視聽！

「視后」李佳芯早前以健康理由辭演新劇，但依然曝光率高企，除了籌備1年的自編自導自演兼監製、宣傳關注腦退化症的短片《伴》於本月中上架，還參與荷里活電影的廣東話版配音，更有份主持黎諾懿監製的節目《仨心友行3》，可謂工作不斷！

不過有不法分子吼準佳芯蹤影處處，近日於網上以同名同姓開設假帳戶，就連頭像照片也跟足，相信粉絲一不留神便分不清真偽。該假帳戶以「特別活動獎5千港元」作為利誘條件，叫粉絲先完成貼文內的要求，包括點擊文中的網站，以及填寫電郵地址及手機資料等，更指獎金只限20名。

由於涉及金錢利益，佳芯前晚即於社交網澄清，並上載假帳戶的騙人手段截圖，她寫道：「最近發現一個不是我本人的帳戶，大家請小心。」有醒目粉絲見狀，即留言教大家如何分辨真假帳戶，指真的佳芯帳戶名字旁邊有「藍剔」認證，不過亦有粉絲質疑有「藍剔」的佳芯帳戶是否其真人開設，佳芯即留言「Hi」及揮手圖案來回應，以證真身。

昨日她受訪時坦言不知冒認者的目的：「一定係唔好嘅嘢啦！佢仲要喺我個留言入面撩其他粉絲傾偈，我見到即刻block咗佢！其實係fans club提我有假戶口，所以知道之後要第一時間釐清咗先。（有冇粉絲中招？）呢個人個帳戶冇『藍剔』，相信大部分粉絲都知係咩一回事，所以暫時未收到個別粉絲有損失。」