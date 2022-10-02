孖陳瀅與劉佩玥拍劇結緣　陳曉華備受照顧

前港姐冠軍陳曉華(Hera)主演的無綫新劇《美麗戰場》將於下周首播，以往被指戲屎的她，隨住報讀演藝課程兼劇接劇的實戰練習後，演技已漸有進步，曾透露《美》劇角色似考試的她，早前於曝光的預告片當中亦不乏喊戲及嗌交戲份，雖然僅得幾秒片段，但似乎也表現不俗，Hera接受東網訪問時，表示該劇從拍攝到播出僅是半年內的事，現時就像完成一場考試，正等待公布成績的心情：「好期待，因為入面有好多緊張刺激，但又好浪漫悲傷嘅情節，希望大家都鍾意，我演林小美呢個角色，都遇到好多有挑戰性嘅場口，好多謝團隊嘅幫助同推動，先會有大家係預告片見到嘅林小美。」

談到因該劇與陳瀅及劉佩玥成為好友，早前還相約一起到海灘戲水，Hera笑指於兩位姊妹心目中，自己乃長期被照顧的一人，她說：「自從有一次佢哋買乳酪畀我食就變成咁，當時我諗住上車食完再揸車去轉拍攝地點，點知未食到一啖，就唔小心跌到成架車都係，又食唔到又要抺番架車，覺得自己好論盡，去到拍攝地點時見到陳瀅，我忍唔住眼濕濕，自此之後，佢哋經過或者喺附近嘅時候，都會提議埋乳酪畀我食，想等我可以有機會食番。」不但如此，Hera透露她每次揸車到拍攝場地時，陳瀅與劉佩玥見到有吉車位，也會先讓她泊車，令其大感窩心：「呢段拍攝嘅期間，我都覺得自己好幸福一直都被照顧，佢哋樹立咗一個好好嘅榜樣畀我去學習。」