【長知識】唔嫩唔食！梗係要食細嫩「微菜苗」

提起菜苗，大家好自然會諗起豆苗，又或者再嫩一點的豆胚（豌豆苗），查實所謂菜苗又點止豌豆苗一種呢？只要有留心，近年更可以在街市、網店，甚至餐桌見到不少蔬菜苗，好似蘿蔔苗、紅莧菜苗、紅菜頭苗、西蘭花苗等等，原來歐美稱這些菜苗為「Mircogreen」，中譯「微菜苗」，近十年在當地已相當流行食用，更被視為一種健康食品添呢！

點為之微菜苗？

簡單而言，是指蔬菜介乎發芽和發展到嫩葉之間的生長的階段，一般都播種到收成食用約一至三星期不等（視乎品種）。微菜苗由於是菜苗階段，口感零舍細嫩外，味道亦因應品種而各有不同，好似蘿蔔苗（Radish）就味道清爽帶點小辣、豌豆苗（Pea）質感爽脆帶青草味及甜味等。

營養豐富又健康

此外，根據美國農業部和一些科學期刊研究，發現Microgreens整體營養含量，較成熟蔬菜高上數倍，以西蘭花苗為例，每克含蘿蔔硫素就比成熟西蘭花高出兩三倍，有助抗氧化及有益健康。又如芥末微菜苗（Mustard Microgreens）則含豐富抗氧化劑和胡蘿蔔；而莧菜草微菜苗（Amaranth Microgreen）則含鋅、核黃素、鉀、鐵、鈣和多種維他命，有助於降低膽固醇水平及減低患心血管疾病的風險。

至於食用方法，歐美當地人多用來炮製成沙律生吃，又或用作伴碟或配菜，而中式好似菠菜苗、菜心苗、芥蘭苗、西洋菜苗等則多用來快炒食用。