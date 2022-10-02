性感女模Emily Ratajkowski未睇先鬧《金髮夢露》賣弄女性痛苦

早前因老公偷食而離婚的美國性感女模Emily Ratajkowski，周五（30日）於影片分享網站批判由古巴女星Ana de Armas主演的Netflix新片《金髮夢露》（Blonde），是「賣弄女性痛苦」！該片改編自以已故性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）生平為藍本的虛構小說，包括強姦情節，引起網友爭議。

Emily坦承自己還未觀看該片，但表示：「我聽到呢套又係另一套賣弄女性痛苦嘅電影，甚至係已故嘅女性，都唔感到出奇。」她提到公眾對已故英國天后Amy Winehouse、出現精神問題的美國天后Britney Spears、以及已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）的關注，表示：「我哋社會好鍾意賣弄女性痛苦……我哋好痴迷死咗嘅女性同連環殺手。」她又表示：「作為一個女人，我可以講自己一定都係咁，但我學會咗點樣去賣弄自己嘅痛苦，同我人生受到嘅傷害。我啲問題畀人一種可以照顧我嘅感覺，做一個癲X咗嘅女仔係幾性感。我諗我哋以唔同方式都有咁做，但我想去改變呢樣嘢。所以我有個提議。我哋全部人都應該要嬲啲。2022年，baby，係我嘅八婆階段。我認為我哋應該全部進入八婆階段。我準備好睇套戲時，會睇到好嬲。」

另一邊廂，因該片演技大獲讚賞的Ana，於社交網站分享拍攝幕後花絮。