Tyson Yoshi轟台下粉絲似喪屍　開騷爆粗最有Feel

昨晚（1日）人氣獨立歌手Tyson Yoshi、王莞之 X R.O.O.T和Zarahn出席亞洲博覽館舉行的《未來音樂祭》，一連兩日的音樂祭昨晚是頭場，由於rundown延遲，Tyson Yoshi 較原本演出時間，遲了1個小時才出場。他甫出場，全場樂迷站起身跟着節奏揮手，以《i don’t smoke & i don’t drink》揭開序幕，穿皮褸的他，唱罷即例牌除褸晒麒麟臂及爆粗，然後唱出《Better》，他說：「今次係我第2次喺呢度，第一次嚟見到啲人好似喪屍咁唔郁嘅。」再唱到《In My Dream》時，全場觀眾熱情狂跳，他興奮得繼續爆粗，之後他以《if i die tonight》作結。

王菀之（Ivana）與樂隊R.O.O.T一起合唱《宜蘭食雪糕》，唱罷她搞笑地問對方的樂隊名字的正確讀法，之唱再唱出《留白》及《水白合》，由於唱《水白合》時太落力，Ivana講笑要借與R.O.O.T傾偈時回一回氣，之後她問現場觀眾食飯未？她説：「我可能食得太多，依家有少少《飯戲攻心》。」之後再唱出該戲主題曲《狠愛狠愛你》，唱罷2人熱情擁抱及與全場來一張大合照自拍。樂隊Zarahn成為音樂祭壓軸嘉賓，主音周國賢（Endy）一口氣連唱8首歌曲，掀起全晚高潮。